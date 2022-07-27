Зеленський запропонував Раді кандидатуру нового генпрокурора

Проект постанови уже пройшов затвердження у керівництва парламенту і направлений до відповідного комітету

Інсайдерська інформація із Верховної Ради про те, що наступним генеральним прокурором України стане депутат від "Слуги народу" Андрій Костін, підтвердилась. Президент України Володимир Зеленський вніс його кандидатуру на розгляд парламенту.

Картка відповідного проекту постанови опублікована на сайті Ради. Судячи з опису проходження документу, зараз він уже схвалений керівництвом парламенту і перебуває на розгляді у відповідному комітеті. Проект було подано 27 липня. Дата голосування поки не визначена.

Костін має змінити на посаді очільника Офісу генерального прокурора Ірину Венедіктову. Її президент відсторонив від посади 17 липня, а уже 19 липня Рада більшістю голосів остаточно відправила Венедіктову у відставку. Зараз обов’язки генпрокурора виконує її колишній заступник Олексій Симоненко.

Як повідомляв "Телеграф", про те, що Костін продовжить традицію переводу голови парламентського комітету з питань правової політики на посаду генпрокурора, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Раніше такий же шлях пройшла його попередниця.

Костін був депутатом міськради Одеси, куди обрався від партії "Народний фронт", до парламенту ж він пройшов як представник "Слуги народу". У 2021 році Костін подавав свою кандидатуру на пост очільника Спеціальної антикорупційної прокуратури, але не пройшов співбесіду. ЗМІ також знайшли у нього кілька ознак невідповідності цій посаді – зокрема неточності у декларації, ймовірні випадки кумівства у його оточенні та причетність до блокування судової реформи.

Костіна називають людиною голови Офісу президента України Андрія Єрмака. Напередодні подання кандидатури він входив до трійки найімовірніших кандидатів на посаду генпрокурора.