Хто замінить Венедиктову: у Раді натякнули на прізвище нового генпрокурора

У парламенті навіть почали збір підписів за кандидатуру Костіна

Після гучної відставки генпрокурорки Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова пройшов понад тиждень. За деякими даними, їхніх наступників мають призначити найближчими днями. І народний депутат Ярослав Железняк уже зробив натяк, хто очолить Офіс генпрокурора.

Як написав він у своєму телеграм-каналі, за традицією у це крісло має сісти голова правового комітету Верховної Ради. Зараз цю посаду обіймає "слуга народу" Андрій Костін. "По голові СБУ виглядає так, що поки призначення відкладається", — додав Железняк. Натомість він анонсував призначення судді Конституційного суду від Верховної Ради.

Про те, що у парламенті почали збір підписів за призначення Костіна, повідомив також нардеп від фракції "Голос" Андрій Юрчишин. Він зазначив, що ця процедура для такого призначення не потрібна. Однак, Юрчишин також додав, що, судячи з темпів збору, кандидатура Костіна у Раді користується популярністю, тож ухвалення рішення виглядає цілком реальним.

Костін з серпня минулого року носить звання "заслуженого юриста України", яке отримав з нагоди 30-річчя незалежності. Втім у тому ж 2021 році він не пройшов співбесіду на посаду голови Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Читайте також: Категорія Україна Що буде з Бакановим та Венедіктовою і хто керуватиме СБУ та Генпрокуратурою Якщо перспективи Венедіктової більш-менш відомі, то у ситуації з Бакановим є невизначеність

Зазначимо, що Андрій Костін входить до переліку найбільш ймовірних кандидатів на крісло очільника Офісу генпрокурора за версію "Телеграфа".