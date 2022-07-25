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Стало известно, кто станет новым генпрокурором Украины

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Стало известно, кто станет новым генпрокурором Украины Новость обновлена 25 июля 2022, 17:50

В парламенте даже начали сбор подписей за кандидатуру Костина

Уже в ближайшее время Украина получит нового генерального прокурора (вместо уволенной Ирины Венедиктовой). Вероятно, эту должность займет народный депутат, председатель Комитета по правовой политике Андрей Костин ("Слуга народа").

Об этом сообщил шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар в своем телеграмм-канале "Орестократия".

"По моим данным, генеральным прокурором Украины станет одессит Андрей Костин, нардеп от "Слуги Народа". Решение якобы уже принято", — пишет Сохар.

Журналист напомнил некоторые факты из биографии Костина: "В 2021 году участвовал в конкурсе на должность главы САП, но не прошел собеседование. Однако человеком оказался достойным, из-за чего тогда же получил почетное звание "Заслуженный юрист Украины" (23 августа 2021) — за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление обороноспособности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 30-летия независимости Украины».

Андрей Костин
Андрей Костин

Также Костин был депутатом Одесского городского совета от партии "Фронт перемен" Арсения Яценюка.

"По данным Открытого реестра национальных публичных деятелей Украины, супруга Костина работает помощником-консультантом его коллеги по партии, парламенту и комитету Дырдина, а жена Дырдина — помощником-консультантом Костина", — подчеркнул Орест Сохар.

Отметим, что информацию о назначении Костина подтвердил нардеп Ярослав Железняк, а Андрей Юрчишин даже уточнил, что в Раде начали собирать подписи за назначение, хотя эта процедура не обязательна.

Напомним, в конце прошлой недели "Телеграф" сообщил, что в шорт-листе на должность генпрокурора было три фамилии, однако именно под Костина, как говорили тогда источники, будет легче всего собрать голоса в парламенте. Костина называют человеком Ермака, а значит, его назначение будет показательным, учитывая последние перестановки в украинских властях.

Недавно "Телеграф" рассказывал, что за 3 года президентства многие друзья Владимира Зеленского покинули кресла во власти. У большинства из некогда близких товарищей и соратников президента были конфликты с нынешним главой ОП Ермаком.

Что касается будущих перестановок, источники сообщают о высокой вероятности отставки нынешнего премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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#Генеральный прокурор #Слуга народа #Александр Костин