Стало известно, кто станет новым генпрокурором Украины

В парламенте даже начали сбор подписей за кандидатуру Костина

Уже в ближайшее время Украина получит нового генерального прокурора (вместо уволенной Ирины Венедиктовой). Вероятно, эту должность займет народный депутат, председатель Комитета по правовой политике Андрей Костин ("Слуга народа").

Об этом сообщил шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар в своем телеграмм-канале "Орестократия".

"По моим данным, генеральным прокурором Украины станет одессит Андрей Костин, нардеп от "Слуги Народа". Решение якобы уже принято", — пишет Сохар.

Журналист напомнил некоторые факты из биографии Костина: "В 2021 году участвовал в конкурсе на должность главы САП, но не прошел собеседование. Однако человеком оказался достойным, из-за чего тогда же получил почетное звание "Заслуженный юрист Украины" (23 августа 2021) — за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление обороноспособности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 30-летия независимости Украины».

Андрей Костин

Также Костин был депутатом Одесского городского совета от партии "Фронт перемен" Арсения Яценюка.

"По данным Открытого реестра национальных публичных деятелей Украины, супруга Костина работает помощником-консультантом его коллеги по партии, парламенту и комитету Дырдина, а жена Дырдина — помощником-консультантом Костина", — подчеркнул Орест Сохар.

Отметим, что информацию о назначении Костина подтвердил нардеп Ярослав Железняк, а Андрей Юрчишин даже уточнил, что в Раде начали собирать подписи за назначение, хотя эта процедура не обязательна.

Напомним, в конце прошлой недели "Телеграф" сообщил, что в шорт-листе на должность генпрокурора было три фамилии, однако именно под Костина, как говорили тогда источники, будет легче всего собрать голоса в парламенте. Костина называют человеком Ермака, а значит, его назначение будет показательным, учитывая последние перестановки в украинских властях.

Недавно "Телеграф" рассказывал, что за 3 года президентства многие друзья Владимира Зеленского покинули кресла во власти. У большинства из некогда близких товарищей и соратников президента были конфликты с нынешним главой ОП Ермаком.

Что касается будущих перестановок, источники сообщают о высокой вероятности отставки нынешнего премьер-министра Дениса Шмыгаля.