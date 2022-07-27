Рада призначила нового генпрокурора: хто буде замість Венедіктової

Костін перейде до Офісу генпрокурора з посади голови парламентського комітету з правової політики

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Костін очолив Офіс Генпрокурора, як це пропонував президент Володимир Зеленський. За його призначення проголосували 299 народних депутатів, повідомила речниця партії Юлія Палійчук. З них 220 — "слуги".

До призначення генеральним прокурором Костін очолював парламентський комітет з правової політики. Його посаду в Раді тепер займе колега по "Слузі народу", адвокат Денис Маслов.

Костін очолить Офіс генпрокурора замість Ірини Венедіктової, яка пробула на посаді понад два роки – з березня 2020 року. До того вона також очолювала комітет Ради з правової політики. Венедіктова була відсторонена 17 липня, а 19 липня звільнена з посади. У "Слузі народу" пообіцяли, що незабаром її чекає нове помітне призначення.

Андрію Костіну 49 років. Він одесит. За фахом – адвокат. На момент останніх виборів до Верховної Ради був заступником голови Ради адвокатів Одеської області.

До потрапляння у парламент мав досвід участі у політиці на місцевому рівні. У 2010 році Костін пройшов до Одеської міськради від парті "Фронт змін" Арсенія Яценюка. У 2019 році балотувався до Верховної Ради уже за списком "Слуги народу" під 108 номером і опинився у прохідній частині. Як нардеп був учасником Тристоронньої контактної групи для розв’язання конфлікту на сході України, входив до робочої підгрупи з політичних питань. Був також членом Національної ради з питань антикорупційної політики.

У 2021 році Костін висунув свою кандидатуру на посаду голови Спеціальної антикорупційної прокуратури, але не зміг пройти співбесіду. Журналісти знайшли у нього неврахований в декларації дохід від продажу одеської квартири, звинуватили його у кумівстві та причетності до блокування судової реформи, коли він був головою комітету Ради з питань правової політики.

Того ж року він отримав відзнаку "Заслужений юрист України". Її йому вручили на честь 30-річчя незалежності.

Костіна називають людиною голови Офісу президента України Андрія Єрмака. Таким чином, він вписується у тренд посилення впливу Єрмака на вищі ешелони української влади, про який раніше детально писав "Телеграф".