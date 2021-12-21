Настоящий беспредел: срыв назначения главы САП стал топ-темой обсуждения в соцсетях

Члены комиссии трижды отказались поддержать конечных победителей

Во вторник, 21 декабря, должно было стать известным имя будущего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Украине. Однако утешительного результата десятичасовое заседание комиссии, которая подводила итоги конкурса, не принесло.

Информацию передает "Судебно-юридическая газета".

Коротко о главном

В финальном испытании конкурса на место председателя САП взяли участие прокурор Офиса Генпрокурора Андрея Синюк и детектив НАБУ Александр Клименко. Окончательных результатов их проверки нет, то согласно предварительным результатам победа должна достаться именно Клименко.

При этом практически все члены комиссии, выбранный украинским парламентом, провалили голосования за утверждение победителя. Поддержал иностранных коллег только депутат "Слуги народа" Вячеслав Навроцкий.

Фрагмент заседания комиссии в онлайн-режиме

Остальные заявили, что относительно обоих финалистов конкурса нужно провести дополнительную проверку, в том числе касательно темы доступа к государственной тайне.

Добавим, что сложнейшее заседание длилось около десяти часов. За это время члены комиссии трижды отказались голосовать за нового руководителя САП и его заместителя.

В данное время известно, что комиссия ушла на перерыв, но когда продолжится заседание — неизвестно. В Офисе президента уже негативно оценили такой режим работы представителей собрания.

Реакция украинцев

Оказались недовольными и многие общественные деятели, которые ждут начала работы САП. Все дело в том, что назначение руководства этого органа позволит разблокировать процесс борьбы с коррупцией в Украине. Впрочем, как подмечают некоторые активисты, это вполне может быть невыгодно власти.

По словам представителя издания Liga.net Петра Шуклинова, последнее голосование комиссии стало очередным "гвоздем в политическом портрете президента". Это также свидетельствует о временном проигрыше гражданского общества против системы.

"Сегодня люди Владимира Зеленского и его Слуги народа проголосовали против утверждения результатов работы комиссии и против назначения председателем САП победителя конкурсу, детектива Александра Клименко, который набрал больше всего баллов", — отметил журналист.

Схожей реакцией обошелся и редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов. Он и вовсе считает провал голосования за главу антикоррупционной прокуратуры нанесением ущерба для отношений Украины и западных партнеров.

"Я напоминаю, что главу САП в стране не могут выбрать 15 месяцев. А ведь в ведении САП дела по всем олигархам — и по Коломойскому, и по Ахметову, и по замглавы ОП Татарову, и по Слугам народа — то есть происходит сознательное блокирование работы антикоррупционных органов. И президент США 1 СЕНТЯБРЯ подписал декларацию с президентом Зеленским, что конкурс на главу САП будет разблокирован немедленно. Немедленно — так и было записано. Президент Украины, премьер-министр и глава Нацбанка подписали обязательство перед МВФ избрать главу САП до 21 НОЯБРЯ 2021 года. Как можно срывать обязательства президента Украины перед президентом США и МВФ? Мы уже несколько раз срывали все сроки", — поделился возмущением Бутусов на Facebook.

Поддерживает идею того, что вероятные проблемы с голосованием комиссии могут контролироваться высшими представителями власти, и руководитель Центра противодействия коррупции Денис Шабунин.

Не смог остаться в стороне от происходящего и журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, который сыронизировал насчет "необходимости" проверки кандидатов на главу САП.

Комментируют ситуацию и другие пользователи соцсетей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что это уже не первый "провал" комиссии по поводу назначения людей на руководящие должности в САП. В начале октября президент Владимир Зеленский призывал её членов быть более ответственными в этом вопросе. САП находится без руководителя с августа 2020 года.