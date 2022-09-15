Руйнування серйозні: по Кривому Рогу завдали другого ракетного удару за добу (фото)

Ще одна крилата ракета вдарила по рідному місту президента

Не встиг Кривий Ріг прийти в себе після масштабної ракетної атаки по дамбі, як російські окупанти 15 вересня завдали нового удару по місту — цього разу влучили у підприємство.

Інформацію офіційно підтвердив міський голова Олександр Вілкул.

Зазначається, що повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили о 13:01, і відразу стало відомо про вибух у Кривому Розі, — влада підтвердила ракетний удар і закликала місцевих жителів не залишати укриття.

На місці вибуху став здійматися в небо дим. Як пізніше пояснив Вілкул, російська ракета влучила у промислове підприємство.

"Руйнування серйозні, детальні наслідки уточнюються. Попередньо — без втрат", — підкреслив Вілкул.

"Ворог хоче залякати нас щоденними тривогами та ракетами. Але у нього нічого не вийде. За кожен удар прийде розплата", — також прокоментував ситуацію голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Одразу після вибуху жителі Кривого Рогу побачили стовп диму

Судячи з усього, на підприємстві сталося займання

Нагадаємо, що тільки напередодні росіяни вдарили серією "Кинджалів" та "Іскандерів" по дамбі та водоводу у Кривому Розі, — через це місто підтопило.

Як повідомляв "Телеграф", рятувальникам довелося і самим додатково підривати дамбу у Кривому Розі, аби зменшити тиск води.