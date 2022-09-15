Руйнування серйозні: по Кривому Рогу завдали другого ракетного удару за добу (фото)
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Ще одна крилата ракета вдарила по рідному місту президента
Не встиг Кривий Ріг прийти в себе після масштабної ракетної атаки по дамбі, як російські окупанти 15 вересня завдали нового удару по місту — цього разу влучили у підприємство.
Інформацію офіційно підтвердив міський голова Олександр Вілкул.
Зазначається, що повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили о 13:01, і відразу стало відомо про вибух у Кривому Розі, — влада підтвердила ракетний удар і закликала місцевих жителів не залишати укриття.
На місці вибуху став здійматися в небо дим. Як пізніше пояснив Вілкул, російська ракета влучила у промислове підприємство.
"Руйнування серйозні, детальні наслідки уточнюються. Попередньо — без втрат", — підкреслив Вілкул.
"Ворог хоче залякати нас щоденними тривогами та ракетами. Але у нього нічого не вийде. За кожен удар прийде розплата", — також прокоментував ситуацію голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Нагадаємо, що тільки напередодні росіяни вдарили серією "Кинджалів" та "Іскандерів" по дамбі та водоводу у Кривому Розі, — через це місто підтопило.
Як повідомляв "Телеграф", рятувальникам довелося і самим додатково підривати дамбу у Кривому Розі, аби зменшити тиск води.