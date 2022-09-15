кадыров выдал рецепт мобилизации в россии: рассказал, сколько людей могут набрать

В россии все еще надеются на "добровольцев"

Глава Чечни рамзан кадыров, который так и не ушел со своего поста рассказал, как создать еще одну армию в россии без мобилизации.

Соответствующий пост кадыров опубликовал на своем telegram-канале. Он призвал руководителей всех регионов рф к "самомобилизации".

Кадыров хочет, чтобы каждый субъект рф подготовил и снарядил одну тысячу добровольцев, который отправятся на войну в Украине. Таким образом, глава Чечни хочет получить 85-тысячную армию без объявления мобилизации.

"Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это — минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек — почти армия!" — заявил Кадыров.

Напомним, россия несет большие потери в Украине. Некоторые политики рф уже в открытую призывают ко всеобщей мобилизации. Наемников вербуют даже в российских тюрьмах.