Главный российский коммунист требует мобилизации: что говорят у путина

Коммунист зюганов требует мобилизации, но заявления кремля доказывают, что этого не предполагается

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину российские власти любыми путями обходили вопрос о мобилизации граждан россии на фронт. кремль очень озабочен тем, что рейтинги президента российской федерации владимира путина сразу упадут. В июле они даже объявили о повышении зарплаты контрактникам, чтобы поощрить россиян идти на войну против Украины. Однако после начала наступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области захватчикам может понадобиться больше "пушечного мяса", что пугает россиян.

Так, лидер коммунистической партии рф геннадий зюганов на заседании фракции партии в Госдуме отказался называть войну в Украине "специальной военной операцией" и призвал объявить в россии всеобщую мобилизацию.

"Чем специальная военная операция отличается от войны? Военную операцию вы можете прекратить в любой момент. Войну вы прекратить не можете, она заканчивается либо победой, либо поражением. Я вас подвожу к мнению, что идет война, и проиграть ее мы не имеем права. Пока не нужно паниковать. Нужна полная мобилизация страны, нужны совсем другие законы", — заявил зюганов.

Ранее пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил, что в кремле сейчас не намерены объявлять полную или частичную мобилизацию военнообязанных.

"На данный момент нет, об этом речь не идет", — сообщил спикер кремля на вопрос журналистов о том, рассматривается ли сейчас этот вопрос.

На своем брифинге песков также призвал "быть осторожнее" с высказываниями о войне в Украине.

"Что касается других, критически настроенных точек зрения, то до тех пор, пока они остаются в рамках действующего законодательства — это плюрализм. Но грань очень тонкая. Здесь нужно быть очень осторожными", — угрожает он.

Как сообщал "Телеграф" ранее, добровольцы армии россии рассказали, как кремль бросил их на произвол судьбы — не хватает даже еды, сигарет и боеприпасов.