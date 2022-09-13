Наступление ВСУ в Харьковской области: оккупанты за неделю потеряли техники на полумиллиарда долларов

Много техники россияне просто отдали ВСУ

Во время контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении оккупанты потеряли техники более чем на полумиллиарда долларов.

Как сообщает Forbes, в период с 6 по 11 сентября оккупанты потеряли убитыми 2850 солдат и 590 единиц боевой техники, среди которой 86 танков и 158 единиц бронетехники.

По примерным оценкам общая стоимость потерянной техники оценивается в 670 миллионов долларов США. Хоть большинство техники было уничтожено, однако та часть, которая попала в руки ВСУ в качестве трофеев тоже выглядит внушительно.

Так сообщается, что арсеналы украинских защитников пополнились 129 единицами техники на около 104 миллиона долларов. Одни лишь гаубицы Мста-С и Мста-Б, которых было захвачено 9 штук, оцениваются в более $43 миллиона. Стоит отметить, что здесь учитывалась только техника, захваченная в период с 6 по 10 сентября.

Наиболее ценной потерей для россиян стал комплекс РЭБ "Москва-1", который оценивается в 57 миллионов. За ним следуют истребитель-бомбардировщик Су-34 и контрбатарейная система "Зоопарк 1" (36 и 25 миллионов долларов соответственно).

Как сообщалось, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что фаза быстрого продвижения ВСУ завершилась и перешла в фазу закрепления на новых позициях.