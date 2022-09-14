Укр

Россияне под прицелом: ВСУ добились значительного успеха на Херсонщине

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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ВСУ делают все, чтобы освободить от захватчиков всю Херсонскую область Новость обновлена 14 сентября 2022, 15:54
ВСУ делают все, чтобы освободить от захватчиков всю Херсонскую область

Наши военные закрепляют в уже освобожденных населенных пунктах области

Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на Херсонском направлении и планомерно вытесняют российских оккупантов, освобождая населенные пункты один за один. Кроме того, нашим военным удалось установить огневой контроль над всем регионом.

Об этом в среду, 14 сентября, в эфире телемарафона заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, Вооруженные силы Украины продвигаются в Херсонской области медленнее, чем на Харьковском направлении, однако это связано исключительно с ландшафтом региона — большим количеством рек, каналов и открытой степной местностью в частности. Контрнаступление хоть и медленное, но результаты его поражают.

"Почти над всей территорией Херсонской области держится наш огневой контроль, мы продолжаем нашу работу, но о победах говорить пока рано, нужно закрепиться в освобожденных населенных пунктах", — заявила она.

Напомним, что глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее отмечал, что медленное продвижение украинских военных в Херсонской области связано еще и с тем, что это сельскохозяйственный регион с ирригационными каналами, которые россияне могут использовать как оборонительные траншеи. Кроме этого, российские власти перебросили на Херсонщину чеченских наемников, которые должны следить за тем, чтобы россияне не сбежали с их позиции. Однако даже такое положение вещей не помешало ВСУ освободить около десятка населенных пунктов и зачистить их от оккупантов.

Ранее "Телеграф" сообщал, каких успехов удалось достичь нашим войскам по освобождению Харьковщины.

Теги:
#Украина #Россия #Херсонская область #Война #Контрнаступление #ВСУ