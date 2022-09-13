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Наступление на Херсонщине идет медленнее, чем на Харьковщине: Резников назвал интересную причину

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Юлия Рейтер Юлия Рейтер
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Алексей Резников Новость обновлена 13 сентября 2022, 13:46
Алексей Резников

Причиной являются оборонные траншеи, полюбившиеся оккупантам

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, в чем причина того, что контрнаступление в Херсонской области продвигается медленнее по сравнению с Харьковщиной. По его словам, всему причина – особенности сельского хозяйства на Херсонщине.

Об этом он сообщил в специальном комментарии для британской газеты "Financial Times".

"Почти одновременное контрнаступление вокруг Херсона продвигается медленнее, поскольку это сельскохозяйственный регион с ирригационными каналами, которые россияне могут использовать как оборонительные траншеи", — пояснил Резников.

Кроме того, министр обороны добавил, что недавно прибывших в Херсонскую область чеченских наемников используют для того, чтобы фронтовые войска россии не покинули свои позиции и не убежали.

Напомним, что ранее "Телеграф" сообщал, что чеченцы записали видеообращение, где рассказали, что возвращаются в Украину, в частности в Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. К тому же рамзан кадыров заявил, что остается на своей должности и хочет оставаться на ней рекордное количество лет.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Херсонщина