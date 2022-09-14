Враг не досчитался двух единиц авиации и нового понтонного моста – ОК "Юг"

Техники у врага становится все меньше и меньше. Как и путей к отступлению

Украинские защитники продолжают вести свое контрнаступление на южном отрезке фронта, регулярно хвастаясь новыми достижениями. Среди последних — две уничтоженных единицы вражеской авиации за сутки, а также точные попадания сразу в несколько важных сосредоточий сил противника. Более того, ВСУ удалось вновь "подкорректировать" проезд российских солдат по Антоновскому мосту под Херсоном. Не досчитались оккупанты и новенького понтонного моста в Дарьевке, который больше не сможет использоваться по назначению.

Об этом отчитались представители оперативного командования "Юг" в свежей сводке 14 сентября. Военнослужащие отмечают, что россияне пока в основном ведут бои на уже имеющихся рубежах обороны, не слишком пытаясь перехватить инициативу у наших защитников.

При этом линия разграничения постоянно обстреливается со стороны оккупантов, что добавляет лишних проблем мирному населению. Лишь за последние сутки враг ударил по населенным пунктам юга Украины минимум 18 раз с применением авиации. Впрочем, как мы уже упоминали, это стоило россиянам сразу двух "птичек" — бомбардировщика Су-24М и вертолета Ми-8. Наши парни навсегда приземлили их неподалеку Давыдова Брода.

Давыдов Брод на карте

Украинская артиллерия работала на полную, за сутки выполнено более 430 заданий. Три скопления сил российской армии в Дудчанах и Миловому были поражены, еще несколько ударов пришлось на пункты управления в Херсоне, а также Урожайном. Снова зарегистрированы попадания в Антоновский мост, ему помогают быть все более не проездным. Также россияне больше не смогут воспользоваться понтонной переправой в Дарьевке — ее уничтожено прицельным ударом.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему продвижение украинских защитников на Херсонщине происходит куда медленнее, чем в Харьковской области. Ответ прозвучал от министра обороны Алексея Резникова.