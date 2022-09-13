Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, чем ситуация в Харьковской области отличается от Херсонской

Контрнаступление на Юге – не "отвлекающий манёвр", преуменьшать успехи ВСУ в Херсонской области нельзя

Украинцы почему-то начали считать, что контрнаступление ВСУ на "Херсонском плацдарме" – это был "отвлекающий манёвр". Это видно и по СМИ, и по сообщениям в соцсетях.

Почему такое мнение возникло – можно понять. Потому что близкое освобождение Херсона выглядело более ожидаемым, чем стремительное очищение Харьковщины от рашистов. А тут еще и некоторые западные ресурсы издали не совсем удачную публикацию о том, что ВСУ вроде бы использовали "прием с отвлечением внимания", поэтому ставили акцент на Херсонщине, чтобы добиться успеха в районе Изюма.

Но говорить о том, что контрнаступление на Юге – это "отвлекающий маневр", не просто неправильно. Такие высказывания умаляют и унижают усилия наших защитников по освобождению оккупированных земель Украины по всей линии фронта.

Оперативное командование "Юг" отчитывалось, что за 2 недели боев ВСУ уничтожили более 1800 оккупантов, 122 танка и более 500 единиц бронемашин и автотехники, 134 артсистемы и 20 РСЗО, 13 беспилотников, 2 самолета и 2 вертолета.

Другими словами – за две недели боев наши войска "утилизировали" целый полк рашистов уничтожили от 5% до 10% солдат армии РФ, находившихся на "Херсонском плацдарме", по количеству утраченной техники – процент еще больше.

Вряд ли успехи были бы столь велики, если бы контрнаступление на Юге было "отвлекающим маневром".

Министр обороны Резников прямо признал, что успехи ВСУ на Харьковщине оказались больше, чем ожидалось. Что уже позволяет предполагать, что именно "Изюмское" направление могло быть второстепенным в планах нашего Генштаба.

Ибо оборона рашистов на этом направлении выглядела, образно говоря, как "дубовая дверь" (по перечню сосредоточенных частей), но оказалось, что это "гнилой пень" (по фактическому уровню их боеспособности).

Есть даже деталь, которая позволяет предполагать, что для наступления на Слобожанщине ВСУ задействовали действительно относительно ограниченную группировку войск. Когда последовали первые отзывы о трофеях от орков, то звучала характеристика о "неопределенно-большом" количестве брошенной техники армии РФ. По состоянию на 11 сентября были сведены данные о более чем 25 трофейных танках, 40 бронемашинах, 10 артсистемах и "большом количестве" автомобилей различного назначения. И это позволяет предполагать – наступающие войска ВСУ имели относительно малое количество штабных офицеров или офицеров МТЗ, чтобы оперативно поставить на учет все добытые трофеи.

Почему же тогда ВСУ в Херсонской области продвигаются "медленнее", чем в Слобожанщине?

Здесь можно ограничиться объяснениями Резникова, что на Юге рельеф – более сложный для наступательных операций, местность буквально "перепоясана" ирригационными каналами, которые оккупанты могут использовать как шанцы.

Можно сделать следующий шаг и провести логическую редукцию: раз свои лучшие части из Изюмского направления армия РФ перебросила на Херсонский плацдарм, значит логично, что на Юге враг сопротивляется сильнее, чем на Слобожанщине. Потому и нашему войску продвигаться сложнее.

А можем сделать еще один шаг, хотя бы поверхностно охарактеризовать различия между условиями, в которых происходило контрнаступление на Харьковщине и происходит контрнаступление на Юге.

Офензива в Харьковской области:

• Происходила на фронте шириной до 80 км, атаковали механизированные и десантно-штурмовые части при поддержке батарей САУ Krab, PzH 2000 или M109GN;

• Враг или почти или вообще не применял артиллерию и авиацию для задержания продвижения наших войск, по причине обвала командной вертикали.

Офензива на Юге:

• наступление происходит на фронте шириной до 150 км, продвижение усложнено географическими условиями, сосредоточены все возможные средства поражения, включая САУ 2С7 "Пион" (что доказывает – именно Херсонщина является приоритетным направлением для приложения усилий ВСУ);

• вместе с тем, враг активно применяет артиллерию и пользуется преимуществом в воздухе, чтобы наносить удары по позициям наших войск (хотя и из нашей для ударов по рашистам применяется буквально все, что способно летать и бомбить врага).

Чтобы добиться такой же блестящей победы над врагом, как и на Слобожанщине, Вооруженным Силам на Юге нужно еще некоторое время.

А нам всем следует сохранять терпение и выдержку, и при необходимости – пополнить "запасы веры" в ВСУ. Потому что некоторые категории граждан начали терять эту веру.