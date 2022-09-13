Оккупанты теряют позиции на Харьковщине, а ВСУ продвигаются к Чернобаевке: свежие карты боев
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Российские солдаты в некоторых районах вынуждены просить о возможности добровольно сдаться в плен
Резкое продвижение украинских военнослужащих на нескольких участках фронта мешает воплотиться в жизнь большинству планов российских захватчиков. Успехи нашей армии в Харьковской области являются огромными, но не менее радостные вести приходят и с юга Украины. Так, имея возможность установить контроль над Киселевкой, ВСУ приближаются к знаменитой Чернобаевке, которая погубила не один десяток вражеских солдат, и, соответственно, Херсону. Более того — в некоторых районах враг самостоятельно готов сдаваться в плен, не устраивая дополнительных боев.
Больше деталей о нынешней ситуации на фронте рассказали аналитики американского Института изучения войны, показав карты боев по состоянию на утро 13 сентября. Армия рф, к слову, несет не только большие физические потери, но и получила благодаря украинскому контрнаступлению непоправимый удар по моральному состоянию.
Специалисты отмечают: успехи ВСУ на Харьковщине и легкое продвижение вглубь Луганской области могут остановить развертывание вновь сформированных российских подразделений. Все потому, что противник не имеет возможности укрепить новую линию фронта, из-за чего вынужден отступать все дальше и дальше. Непростая ситуация и на юге страны, где с каждым днем становится все меньше российских военных баз и складов с боекомплектами. Это ухудшает позиции российских оккупантов и позволяет украинским защитникам отчитываться о новых победах и освобожденных населенных пунктах.
Харьковщина
Накануне ВСУ закрепили свои достижения в Харьковской области. Известно, что ВСУ удалось восстановить контроль над населенными пунктами в северо-восточной части региона на линии Веселое-Волчанск. Также сообщается о деоккупации Дворчины, Терновой, Богородичного и Святогорска.
Стоит добавить, что возвращение Изюма под сине-желтый флаг позволяет уменьшить количество обстрелов трассы Изюм-Славянск. По крайней мере, за последние сутки арта практически не была задействована вблизи дороги Е-40, которая была очень важна для противника. При этом сам Славянск, к сожалению, все еще остается на линии огня.
Вполне вероятно, что на некоторое время россиянам поможет укрепление на берегах Оскола. В этом же время враг несет серьезные потери, стараясь передислоцироваться на территорию Луганской области. Здесь есть множество своих проблем: им пришлось оставить Сватово; на выездах из Станицы Луганской и Счастья замечены заторы из машин. Вероятней всего, "насиженные места" пытаются покинуть прибывшие сюда россияне, а также местные коллаборанты.
Донбасс
Донецкая область продолжает быть сосредоточием весьма серьезных боев. ВСУ за прошлые сутки смогли отбить попытки атак россиян рядом с Бахмутом и Авдеевкой, велись активные обстрелы вдоль нынешней линии разграничения.
Сообщается, что наиболее активным районом военного противостояния остается район восточнее Гуляйполя. Некоторые источники утверждают, будто бы украинские защитники в ближайшее время могут начать контрнаступление в районе Угледара, но официальных подтверждений пока не поступало.
Юг Украины
За прошедшие сутки, судя по спутниковым снимкам, украинской армии удалось продвинуться еще ближе по направлению к Херсону. Вероятней всего, россиянам пришлось отступить от Киселевки, что в 15 километрах от областного центра. Если это окажется правдой, то ВСУ окажутся в максимальной близости от позиций врага в Чернобаевке. В случае бегства российских солдат с этого направления возможность организовать защиту северо-западных окраин Херсона у противника будет ничтожно мала.
Более того — как уже упоминалось, накануне к украинским защитникам обратились представители некоторых российских подразделений. Они запрашивают возможность капитулировать, получив защиту согласно нормам международного права. Вполне вероятно, что к такому решению их подтолкнули серьезные успехи ВСУ по многим направлениям фронта.
Также известно о прорыве линии фронта на расстояние от 4 до 12 километров вблизи Каховки. Пока официально отрапортовано об освобождении 13 населенных пунктов, среди которых Высокополье, Белогорка, Миролюбовка и Нововознесенское. Продолжаются прицельные удары украинской армии по скоплениям сил противника, а также складам с боеприпасами на всех временно оккупированных территориях юга Украины.
В Запорожской области не проводится никаких дополнительных наземных атак со стороны россиян. Враг использует лишь огневую мощь, продолжая кошмарить мирное население Днепропетровской области с помощью обстрелов с захваченного ими берега Днепра.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какими являются материальные потери российских оккупантов на Харьковщине за время украинского контрнаступления. Спойлер — количество и стоимость брошенной врагом техники приятно удивляет.
Также мы писали, что на юге продолжают активно работать партизаны. Так, к примеру, в Херсоне накануне произошел взрыв в доме известной коллаборантки, тесно сотрудничавшей с россиянами.