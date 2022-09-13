Оккупанты теряют позиции на Харьковщине, а ВСУ продвигаются к Чернобаевке: свежие карты боев

Российские солдаты в некоторых районах вынуждены просить о возможности добровольно сдаться в плен

Резкое продвижение украинских военнослужащих на нескольких участках фронта мешает воплотиться в жизнь большинству планов российских захватчиков. Успехи нашей армии в Харьковской области являются огромными, но не менее радостные вести приходят и с юга Украины. Так, имея возможность установить контроль над Киселевкой, ВСУ приближаются к знаменитой Чернобаевке, которая погубила не один десяток вражеских солдат, и, соответственно, Херсону. Более того — в некоторых районах враг самостоятельно готов сдаваться в плен, не устраивая дополнительных боев.

Больше деталей о нынешней ситуации на фронте рассказали аналитики американского Института изучения войны, показав карты боев по состоянию на утро 13 сентября. Армия рф, к слову, несет не только большие физические потери, но и получила благодаря украинскому контрнаступлению непоправимый удар по моральному состоянию.

Специалисты отмечают: успехи ВСУ на Харьковщине и легкое продвижение вглубь Луганской области могут остановить развертывание вновь сформированных российских подразделений. Все потому, что противник не имеет возможности укрепить новую линию фронта, из-за чего вынужден отступать все дальше и дальше. Непростая ситуация и на юге страны, где с каждым днем становится все меньше российских военных баз и складов с боекомплектами. Это ухудшает позиции российских оккупантов и позволяет украинским защитникам отчитываться о новых победах и освобожденных населенных пунктах.

Карта боев в Украине 13 сентября

Харьковщина

Накануне ВСУ закрепили свои достижения в Харьковской области. Известно, что ВСУ удалось восстановить контроль над населенными пунктами в северо-восточной части региона на линии Веселое-Волчанск. Также сообщается о деоккупации Дворчины, Терновой, Богородичного и Святогорска.

Карта боев за Харьков 13 сентября

Стоит добавить, что возвращение Изюма под сине-желтый флаг позволяет уменьшить количество обстрелов трассы Изюм-Славянск. По крайней мере, за последние сутки арта практически не была задействована вблизи дороги Е-40, которая была очень важна для противника. При этом сам Славянск, к сожалению, все еще остается на линии огня.

Вполне вероятно, что на некоторое время россиянам поможет укрепление на берегах Оскола. В этом же время враг несет серьезные потери, стараясь передислоцироваться на территорию Луганской области. Здесь есть множество своих проблем: им пришлось оставить Сватово; на выездах из Станицы Луганской и Счастья замечены заторы из машин. Вероятней всего, "насиженные места" пытаются покинуть прибывшие сюда россияне, а также местные коллаборанты.

Донбасс

Донецкая область продолжает быть сосредоточием весьма серьезных боев. ВСУ за прошлые сутки смогли отбить попытки атак россиян рядом с Бахмутом и Авдеевкой, велись активные обстрелы вдоль нынешней линии разграничения.

Карта боев на Донбассе 13 сентября

Сообщается, что наиболее активным районом военного противостояния остается район восточнее Гуляйполя. Некоторые источники утверждают, будто бы украинские защитники в ближайшее время могут начать контрнаступление в районе Угледара, но официальных подтверждений пока не поступало.

Юг Украины

За прошедшие сутки, судя по спутниковым снимкам, украинской армии удалось продвинуться еще ближе по направлению к Херсону. Вероятней всего, россиянам пришлось отступить от Киселевки, что в 15 километрах от областного центра. Если это окажется правдой, то ВСУ окажутся в максимальной близости от позиций врага в Чернобаевке. В случае бегства российских солдат с этого направления возможность организовать защиту северо-западных окраин Херсона у противника будет ничтожно мала.

Карта боев за Херсон 13 сентября

Более того — как уже упоминалось, накануне к украинским защитникам обратились представители некоторых российских подразделений. Они запрашивают возможность капитулировать, получив защиту согласно нормам международного права. Вполне вероятно, что к такому решению их подтолкнули серьезные успехи ВСУ по многим направлениям фронта.

Также известно о прорыве линии фронта на расстояние от 4 до 12 километров вблизи Каховки. Пока официально отрапортовано об освобождении 13 населенных пунктов, среди которых Высокополье, Белогорка, Миролюбовка и Нововознесенское. Продолжаются прицельные удары украинской армии по скоплениям сил противника, а также складам с боеприпасами на всех временно оккупированных территориях юга Украины.

В Запорожской области не проводится никаких дополнительных наземных атак со стороны россиян. Враг использует лишь огневую мощь, продолжая кошмарить мирное население Днепропетровской области с помощью обстрелов с захваченного ими берега Днепра.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какими являются материальные потери российских оккупантов на Харьковщине за время украинского контрнаступления. Спойлер — количество и стоимость брошенной врагом техники приятно удивляет.

Также мы писали, что на юге продолжают активно работать партизаны. Так, к примеру, в Херсоне накануне произошел взрыв в доме известной коллаборантки, тесно сотрудничавшей с россиянами.