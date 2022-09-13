Оккупанты получили приказ договариваться с ВСУ: генерал рассказал подробности

Боевой дух российских офицеров очень низкий

На юге Украины вооруженные силы нашей страны в ходе контрнаступления продвинули фронт на 12 километров и освободили около 500 квадратных километров территории. Из-за низкого боевого духа оккупантам было приказано пытаться выйти на диалог с ВСУ.

Как рассказал генерал Дмитрий Марченко в комментарии "Суспільному", за последние две недели на этом участке фронта удалось вернуть под украинский контроль 13 населенных пунктов.

Кроме того, он отметил, что согласно данным ГУР Минобороны офицеры подразделений противника подавлены.

"Насколько нам известно, им дали команду не открывать огонь, а проводить переговоры с украинскими военными и освобождать оккупированные территории", — сказал он.

При этом по словам генерала, всего за две недели на юге были уничтожены более 1,8 тысячи оккупантов, 120 танков, 130 артиллерийских систем и более 20 РСЗО.

Как сообщалось ранее, в оперативном командовании "Юг" ранее сообщали, что ВСУ начали получать от оккупантов предложения относительно сдачи и переходе под эгиду международного гуманитарного права.