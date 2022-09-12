Целые подразделения армии рф собираются сдаваться: уже ведут переговоры

Успешное наступление ВСУ заставляет представителей "второй армии мира" убегать с позиций и отказываться от участия в так называемом "освобождении" украинцев

Вооруженные Силы Украины, две недели назад начавшие масштабное контрнаступление, получили от оккупантов, длительно удерживавших позиции на Херсонском направлении, предложение начать переговоры. Захватчики заявили, что готовы сложить оружие и перейти под эгиду международного гуманитарного права.

Соответствующую информацию для "24 канала" рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, из-за мощного контрнаступления украинских защитников, продвинувшихся вглубь захваченных территорий на несколько десятков километров, "вторая армия мира" оказалась в крайне тяжелых условиях, поэтому целые подразделения россиян готовы идти на переговоры с украинцами и сдаваться, чтобы спасти свои жизни.

"Пытаются вести переговоры об условиях того, как они (оккупанты – ред.) составят оружие и перейдут под эгиду международного гуманитарного права", — пояснила Гуменюк.

Также она добавила, что офицерский состав указанных подразделений получил задачу оставить позиции каким-либо возможным способом. Оккупанты могут вернуться назад "к своим" или принять решение сложить оружие и сдаться в плен украинским защитникам, отказавшись от участия в так называемой "военной спецоперации" россии.

"Есть уже такие определенные расшатывания и деморализация, настолько глубокие, что даже командование осознает, что им дальше двигаться некуда", — подытожила она.

Ранее "Телеграф" подробнее рассказывал, какие населенные пункты удалось деоккупировать бойцам Вооруженных украинских сил только за последнюю неделю.

Также напомним, что оккупанты, опасаясь попасть в "котел" в Изюме, начали спешно покидать позиции на Харьковском и Луганском направлениях.