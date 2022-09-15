Оружие для Украины: в россии выдвинули ультиматум США

захарова заявили, что россию могут спровоцировать на гонку вооружений

Как известно, министр иностранных дел российской федерации мария захарова любит разбрасываться многочисленными угрозами и истерически реагировать на любые новости. Например, недавно она назвала латвийцев неонацистами, ведь Латвия объявила россию страной-спонсором терроризма.

В этот раз на своем брифинге она угрожала Соединенным Штатам Америки. По ее словам, они станут стороной конфликта, если решат предоставить Украине ракеты большой дальности ATACMS.

Об этом сообщает российское пропагандистское информационное агентство "РИА-Новости".

"Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большой дальности, он перейдет красную линию и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами", — подчеркнула министр.

По словам Марии Захаровой, в этом случае они должны будут "адекватно реагировать" на действия Соединенных Штатов, которые "взяли курс на глобальную дестабилизацию ситуации в мире" и провоцируют на новую гонку вооружений.

Как сообщал "Телеграф" ранее, российские пропагандисты массово вбрасывают видео, где в направлении Харьковской области якобы едет подкрепление.