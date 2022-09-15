Глава Еврокомиссии прибыла в Украину: одна из причин визита очень радостная

Это уже третий визит европейского политика в Украину с начала полномасштабного вторжения рф в феврале

Руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, 15 сентября, прибыла в Киев с официальным визитом, который анонсировала днем ранее. В ее планах — личная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгаля. Кроме объявления о некоторых приятных изменениях в отношениях нашей страны и Евросоюза, у политика имеется еще одна важная миссия.

О своем прибытии фон дер Ляйен сообщила в личном Twitter. В качестве подтверждения она выложила фотографию, на которой запечатлена на центральном Киевском вокзале рядом с характерным для "Укрзализныци" вагоном поезда. На встречу с европейским политиком прибыло немало встречающих, в том числе и журналистов.

"В Киеве, во время моего третьего визита с начала войны россией, — отметила Урсула фон дер Ляйен. — Так много изменилось. Сейчас Украина является кандидатом в Евросоюз".

Приятной миссией главы Еврокомиссии станет ряд переговоров с высокопоставленными украинскими политиками насчет сближения европейской и украинской экономик, а также граждан, пока наша страна продвигается к полноценному членству в ЕС.

Отметим, что накануне Урсула фон дер Ляйен заверила украинцев, что Европа продолжит систематическое давление на россию. Более того — она убеждена, что такие взыскания стоит продолжать, пока "экономика рф не будет разорвана".

Ранее "Телеграф" писал о перспективах вступления Украины в Евросоюз за весьма короткие сроки. Премьер Денис Шмыгаль уверен, что у нас может все получиться в ближайшие несколько лет.