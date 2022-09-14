Экономика будет разорвана: в Евросоюзе жестко прошлись по россии и путину

Российский диктатор непременно проиграет, уверены европейские политики

Страны Европейского Союза продолжат непоколебимую поддержку Украины и ее народа вплоть до победы в полномасштабной войне с россией. По мнению руководительницы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сейчас для Запада главное проявить решимость, а не поддаваться на поиски умиротворения. Если санкционное давление лишь усиливать, то в конечном итоге россия сокрушительно проиграет.

Об этом она заявила во время выступления в Европарламенте перед представителями стран ЕС в среду, 14 сентября. Политик уверена: российский диктатор владимир путин непременно потерпит неудачу в войне, которую он развязал с Украиной.

Также она подтвердила готовность лишь усиливать давление со стороны Европы на российскую федерацию, и не только политическое, но и экономическое.

"Санкции ЕС против России останутся в силе, пока ее экономика не будет разорвана", — жестко подчеркнула она во время своей речи с трибуны.

Помимо этого Урсула фон дер Ляйен обратилась к первой леди Елене Зеленской, которая присутствует на заседании, со словами благодарности ко всему украинскому народу. По ее мнению, необходимо много мужества, чтобы выстоять против российской навалы, однако Украина продемонстрировала свою силу и отвагу.

Также политик добавила, что в ближайшее время отправится в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Среди важных вопросов, которые планируют быть вынесены на обсуждение — обеспечение доступа Украины к единому европейскому рынку, а также подключение нашей страны в зону бесплатного европейского роуминга.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие сроки вступления Украины в Евросоюз озвучивают украинские политики. Спойлер — они весьма оптимистичны.