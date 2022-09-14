Война — день 203: наступление ВСУ на Харьковщине и Херсонщине, гарантии безопасности Украине

Оперативно о главном 14 сентября

Широкомасштабное вторжение рф в Украину длится вот уже 203 дня. Главной темой на фронте остается наступление ВСУ на Харьковщине, где за последнее время украинские силы обороны освободили 300 населенных пунктов. К слову, ВСУ ведут наступательную операцию и на Херсонщине. В США считают, что россияне продолжат отступать, а британская разведка сообщила, что ВСУ разбили российские силы, предназначенные для войны с НАТО. На политическом фронте глава Офиса президента Андрей Ермак представил проект по гарантиям безопасности для Украины, что вызвало истерику в россии.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 14 сентября, но более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

С данными за 11 сентября можно ознакомиться в материале:"Война — день 200: россияне бегут от ВСУ, Запорожская АЭС остановлена".

Что происходило в Украине 12 сентября читайте в трансляции: "Война — день 201: оккупанты в панике бегут от ВСУ, но усиливают террор мирных жителей".

Напомним, о событиях 13 сентября можно прочитать в сводке: "Война — день 202: ВСУ продолжают развивать наступление, но россияне усиливают сопротивление".