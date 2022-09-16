Война - день 205: войска рф терроризируют Кривой Рог и атакуют на Донбассе

Оперативно о главном 16 сентября

Украинские силы обороны на протяжении 205 дней продолжают отбивать атаки российской армии, а кое-где ВСУ идут вперед. Оккупанты пытаются давить на юге Украины, а также возобновили попытки наземных атак под Бахмутом и Соледаром. Из-за неудач на фронте рф прибегает к терроризму. Накануне россияне устроили массированный ракетный обстрел по Кривому Рогу. Захватчики хотят устроить гуманитарную катастрофу в регионе, а потому стреляют по объектам критической инфраструктуры, в частности по гидротехнических сооружениях на реке Ингулец. На политическом фронте в рф поставили ультиматум США, а Вашингтон в ответ ввел санкции против главы Чечни рамзана кадырова.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 16 сентября, но более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 В освобожденном от российских оккупантов Изюме на Харьковщине найдено массовое захоронение, сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, о событиях 13 сентября можно прочитать в сводке: "Война — день 202: ВСУ продолжают развивать наступление, но россияне усиливают сопротивление".

С данными за 14 сентября можно ознакомиться в материале: "Война — день 203: наступление ВСУ на Харьковщине и Херсонщине, гарантии безопасности Украины".

Что происходило в Украине 15 сентября читайте в трансляции: "Война — день 204: ВСУ освобождают Украину, затопление Кривого Рога после обстрела".