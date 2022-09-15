Оккупанты бьют вдоль Ингульца и атакуют Бахмут: свежие карты боев в Украине

Россияне снова прибегают к своей стандартной практике войны — терроризму мирного населения

Пока украинские военные продвигаются вглубь Харьковщины и Херсонщины, россияне пытаются замедлить этот прогресс. Прицельный удар по гидротехнической инфраструктуре Кривого Рога является частью расчета по вмешательству в работу ВСУ на берегу Ингульца на юге страны. Из-за того, что река обширно выходит из берегов, наши защитники могут оказаться в весьма невыгодной ситуации, что лишь на руку оккупантам.

Больше деталей о происходящем на фронте сообщили аналитики Института анализа войны (США) в свежем отчете 15 сентября. По их мнению, контрнаступление украинцев хоть и немного замедлилось, но все равно является успешным. Ежедневно уничтожается новая техника врага, а также его системы противовоздушной обороны.

Используя различные отвлекающие маневры, противник пытается давить сразу в трех направлениях на Херсонщине, а также возобновил попытки наземных атак под Бахмутом и Соледаром. На Луганщине проводятся попытки отключить доступ к мобильной связи, дабы лучше контролировать настроения местных жителей и получение ими новой информации о ситуации на фронте.

Карта боев в Украине 15 сентября

Харьковщина

В Харьковской области ВСУ постоянно уничтожают технику и вооружение российских захватчиков. Под большой угрозой находятся вражеские установки ПВО, снизилась результативность и частота артиллерийских ударов по Харькову. Специалисты считают, что россиян максимально оттеснили на восток от Оскола и ближе к границам с россией.

Карта боев за Харьков 15 сентября

Имеются сведения об активных боевых действиях, которые организовываются с территории Харьковщины на сосредоточия сил россиян в соседних областях. Ведутся бои за Лиман, Белогоровку и в ближайших населенных пунктах к Северску. Также в украинском Генштабе сообщали о попытках противника атаковать в Спирном, чтобы добавить новых проблем нашим защитникам в Белогоровке.

Донбасс

Вновь активизировались военные действия на Донетчине и Луганщине. На протяжении предыдущих суток россияне пытались атаковать на всей территории Донецкой области. Враг отмечал, будто бы смог взять под контроль села Михайловка и Михайловка Вторая, которые находятся рядом с Бахмутом. Также неспокойно сейчас вблизи Бахмута и северных окраин Донецка. Продолжаются и регулярные артиллерийские обстрелы территории со стороны российских захватчиков.

Карта боев на Донбассе 15 сентября

Непростой является ситуация в Луганской области. Здесь накануне отключили мобильный интернет. Считается, что это сделано для того, чтобы уменьшить информационное влияние со стороны Украины на умы местного населения. Особой пикантности ситуации добавляет то, что многие россияне и коллаборанты пытаются как можно быстрее убраться в рф из региона.

Юг Украины

На протяжении 14 сентября россияне обстреливали линию разграничения фронта в Запорожской области, но попыток наступать не проводили. Тем временем ВСУ якобы пытаются скопить силы в регионе, чтобы начать продвижение к Орехову или же Нестерянке.

Однако пока что украинские военнослужащие выбрали тактику оперативного молчания насчет происходящего на юге. До сих пор нет официальных данных от Генштаба об освобождении села Киселевка, что находится в 23 километрах от Херсона. Если это действительно окажется правдой, то дальше, по сути, украинских воинов и оккупантов в Херсоне будет разделять только Чернобаевка.

Карта боев за Херсон 15 сентября

Впрочем россияне могут попытаться помешать успехам ВСУ на юге страны. Все из-за того, что наши воины имеют хорошие позиции вдоль Ингульца, который сейчас, после массивного обстрела Кривого Рога и повреждения определенной инфраструктуры, значительно вышел из берегов. В некоторых местах вода поднялась на 2,5 метра и продолжает пребывать.

Зато ВСУ не забывают регулярно уничтожать российские укрепрайоны, склады с БК и другие сосредоточия сил противника.

Пока на юге наиболее активными направлениями являются северо-западные окраины Херсона, украинский плацдарм на Ингульце и южные границы Херсонской и Днепропетровской областей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что для Украины станет настоящим переломом в войне с россией и как это скажется на общей ситуации. Свое мнение озвучил эксперт Герман Обухов.