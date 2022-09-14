"Сталинград" еще не прошли: эксперт озвучил, что станет переломом в войне с россией

Нужно ждать освобождения ключевых для россии городов, чтобы можно было четко сказать оккупантам, дабы они убирались из нашей страны

Любые вероятные переговоры о мирном урегулировании полномасштабной войны россии против Украины пока не имеют смысла из-за настроений в Кремле. путин и его приспешники не спешат признавать серьезные потери и многочисленные поражения, лелея надежду на внезапный проигрыш Украины. Такая ситуация продлиться вплоть до освобождения наиболее ключевых населенных пунктов — Херсона, Мариуполя и Мелитополя — от российской оккупации.

Такого мнения придерживается руководитель Фонда "Стоп Информ Террор россии" Герман Обухов, сообщает Obozrevatel. По мнению эксперта, в Москве уже сейчас можно заметить первые панические настроения насчет происходящего в Украине, но полного осознания критичности ситуации правительство страны-агрессора по-прежнему не имеет.

Обухов говорит, что лично не видит никаких условия для полноценного диалога с россией. И это связано не только с нежеланием путина слушать доводы Украины и Запада.

"Пока еще ничего не окончено. Есть большие успехи у ВСУ, но этого по-прежнему не достаточно, чтобы стукнуть по столу кулаком и сказать: а ну проваливайте! — объясняет специалист. — Наверное, нужно дождаться освобождения Херсона, возможно, еще ряда ключевых городов — Мелитополя, Мариуполя — и тогда что-то будет понятно".

По его словам, после этого россияне не смогут не заметить, что потери солдат, вооружения и другой техники у них огромны. Пока же, подчеркивает Обухов, наш украинский "Сталинград" еще не пройден.

При этом Запад пока готов поддерживать Украину и не слишком торопит ее насчет продвижения на фронте. Сам эксперт тоже считает, что спешить не стоит, включив максимальное терпение. И оно воздастся — еще большими успехами, которые и можно будет использовать во время переговоров.

"Давайте немного подождем, […] и тогда уже будем требовать у россии полностью выйти из Украины. Не могу сказать за Крым, но насчет новых захваченных территорий и, вероятно, Донбасса, то это вполне возможно, — резюмирует Герман Обухов. — Но это будет позже, возможно, через месяц".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как складывается ситуация на различных направлениях фронта в Украине. Для этого мы проанализировали свежие карты боевых действий, предоставленный американским Институтом изучения войны.

Также мы писали о результатах, которых удалось достичь ВСУ всего за несколько дней контрнаступления на Харьковщине.