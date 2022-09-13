Мы готовы: Кулеба рассказал, на какие переговоры с россией согласна Украина

Дипломат подчеркивает, что россия не дает серьезных сигналов по возобновлению переговоров

Украинские дипломаты готовы сесть за стол переговоров с российской федерацией, если речь пойдет о полном восстановлении целостности украинских территорий. Однако сейчас россия не готова к этому и "переговоры" ведутся военным путем.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью информационному агентству "РБК-Украина".

"Так никто не исключает опцию переговоров, любая война завершается переговорами, но вопрос в том, в какой позиции ты сидишь за столом переговоров. Сегодня переговоры с россией ведутся на поле боя, и это единственный вид переговоров, который она реально понимает", – подчеркивает он.

Кроме того, он отмечает, что западные партнеры понимают позицию Украины и также не исключают возможность переговоров. Однако, на сегодняшний день они не видят положительных сигналов от кремля по этому поводу.

К тому же Дмитрий Кулеба отмечает, что очень трудно освобождать каждый населенный пункт Украины с российской оккупации, но военные заряжены на это. Поэтому часть территорий может быть освобождена военным путем, а часть — в дальнейшем — дипломатическим.

Как сообщал "Телеграф" ранее, россияне не остановятся на достигнутом и тем более не отступят, ведь их интересуют только собственные интересы, в том числе полное прекращение существования Украины.