В оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы: видео и подробности

Украинская сторона пока никаких комментариев на этот счет не дает

Во временно оккупированном Херсоне, в котором коллаборанты "готовятся" к проведению "референдумов", прозвучала серия мощных взрывов в самом центре города. По сообщению пропагандистов, удар якобы был нанесен Вооруженными украинскими силами по зданию так называемой местной "областной администрации" гауляйтера Кирилла Стремоусова. Также пишут, что удар был нанесек так же по зданию административного суда.

Соответствующую информацию в пятницу, 16 сентября, сообщило пророссийское издание "риа новости" в своем телеграмм-канале, отметив, что в результате обстрела травмированы и даже погибшие люди. Предварительно, смертельные травмы получил один человек. Кроме того, пропагандисты пишут, что по зданию администрации ВСУ выпустили не менее пяти ракет.

На обнародованном видео виден плотный дым после обстрела, простирающегося на несколько метров над домом. Последствия мощного прилета можно заметить из всех близлежащих херсонских районов.

Позже пророссийские телеграмм-каналы, ссылаясь на заместителя главы "администрации", сообщили, что в результате обстрела якобы со стороны Украины была ранена начальник департамента труда. Ее водитель погиб.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в оккупированном Херсоне был взорван дом известной коллаборантки Татьяны Камилиной.