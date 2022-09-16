путин "объяснил" проблемы армии рф в Украине и выдал новую угрозу

Кремль еще и успевает сыпать обвинения в сторону Украины

Тотальные неудачи российской армии, пришедшей в Украину с войной, давно заметили в Кремле, однако все еще пытаются их оправдать. Очередное объяснение провала нашел кровавый диктатор владимир путин, но при этом он не забыл пригрозить Украине новыми ударами. Его слова цитируют российские СМИ.

"Мы же воюем не полной армией, а только частью российской армии. Контрактной частью. Естественно, что это связано с определенными параметрами личного состава и так далее", — сказал российский президент в оправдании неудач так называемой "второй армии мира".

При этом он обвинил Украину в попытках нанести ущерб российской инфраструктуре, после чего выдал очередную порцию угроз.

"Мы видим попытки нанести вред нашей гражданской инфраструктуре, но мы действительно очень сдержанно на это реагируем. До поры, до времени. Совсем недавно ВС РФ нанесли несколько ударов чувствительных, но это, будем считать, как упреждающие удары. Если и дальше ситуация будет развиваться подобным образом, ответ будет более серьезным", — заявил он.

По всей вероятности, "чувствительными" российский президент назвал ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. В частности, по одной из крупнейших ТЭЦ, расположенной в Харьковской области. А также массированный ракетный обстрел Кривого Рога. Таким образом российские захватчики хотят устроить гуманитарную катастрофу в регионе, а потому стреляют по объектам критической инфраструктуры, в частности по гидротехническим сооружениям на реке Ингулец.

Напомним, что эти удары российские оккупанты нанесли в качестве мести за свои провалы на Харьковском направлении, а также на Херсонщине. Тем временем украинские военные продолжают освобождать захваченные населенные пункты от вражеской армии.