Выбирай не хочу: подборка самых интересных трофеев ВСУ в Харьковской области

Российская армия при отступлении оставила Вооруженным Силам Украины редкие подарки

Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать населенные пункты на востоке и юге Украины. В результате успешного контрнаступления в Харьковской области в течение последних дней русских выгнали из 300 городов и сел, хотя реальная цифра может быть даже выше.

Бонусом к освобожденным территориям оказалось невиданное ранее количество заброшенной техники и вооружений, иногда совершенно новой и в хорошем состоянии. В соцсетях в шутку называют затрофеенные сокровища "ленд-лизом от россиян", а бойцы массово записывают видео "распаковок" новых вооружений. Кто-то, правда, не спешит признаваться в полученных трофеях, а кто-то, как этот тракторист, горюет, что у него забрала танк 93-я бригада.

Мы подготовили для вас подборку самых интересных вооружений, брошенных россиянами про отступлении.

"Орланы" с техдокументацией, которая поможет их сбивать

Одним из интереснейших трофеев на Харьковском направлении стали брошенные беспилотники "Орлан-10". Они шли в комплекте со всей технической документацией, антеннами и наземными станциями обслуживания. По словам волонтера и главного редактора портала InfoCar Павла Кащука, это позволит специалистам исследовать их и упростить войскам борьбу с российской разведкой.

"То есть совсем скоро вторая (но это не точно) армия фактически потеряет свои самые массовые беспилотники. Они станут еще более легкой добычей для наших РЭБ и РЭР, как и их экипажи на земле во время работы для ракет Хаймарс! Похоже, точные координаты наземок можно снять по сигналу ", — пишет Кащук.

Редкая модификация "Торнадо-Г"

В освобожденном городе Изюм россияне оставили редкую модификацию реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", которая называется "Торнадо-Г". Эта модель имеет большую степень автоматизации, что уменьшает время, необходимое для развертывания и подготовки системы к огню. Комплекс могут обслуживать 2 человека, а не 6, как для "Града", передают Стратегические коммуникации ВСУ.

Торнадо-Г также может вести огонь почти вдвое дальше (30 км-40 км в зависимости от боеприпасов).

Во время побега из Харьковской области россияне оставили также и обычные "Грады". Так, по данным Ukraine Weapons Tracker, не менее четырех РСЗО БМ-21 "Град" разной степени готовности и состояния были захвачены украинскими вооруженными силами:

Чтобы украинским военным было удобнее пользоваться захваченными вооружениями, россияне также заботливо оставили две транспортно-зарядные машины 9Т452 к установке БМ-27 "Ураган", сообщает Ukraine Weapons Tracker.

Контрбатарейный радар "Зоопарк-1М"

Также россияне бросили прямо среди поля контрбатарейный радар 1Л261 комплекса "Зоопарк-1М" в идеальном состоянии. Как пишет Defense Express, враг даже не предпринял попыток вывести его из строя. Трофей позволит оценить его возможности по выявлению артиллерии, режиму работы и частоты, сделать "слепок" сигнатуры излучения.

Данные контрбатарейные радары интегрированы в автоматизированные системы управления артиллерией с системами обмена информацией и ее шифрованием. Это уже второй "Зоопарк", захваченный с начала полномасштабной войны.

Радар "Зоопарк-1М"

САУ "Мста-С"

Сечеславские десантники похвастались захваченной самоходной артиллерийской установкой (САУ) 2С19 "Мста-С" 152 мм. Она предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, ПВО и ПРО, пунктов управления.

Также данная САУ умеет разрушать полевые фортификационные сооружения, препятствовать маневрам резервов противника в глубине его обороны, вести огонь по наблюдаемым и не наблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях.

Самоходная пушка 2С19 "Мста-С2"

Комплект наземной разведки

В руки украинских защитников попал редкий комплекс наземной разведки ПСНР-8М, сообщил Стратком ВСУ. Это радиолокационная модернизированная переносная станция наземной разведки, которую в ВС РФ также называют "Кредо-М1". Комплекс обнаруживает наземные движущиеся цели в условиях отсутствия видимости (туман, дождь, вьюга, дым и т.п.).

Зона видимости ПСНР-8М составляет от 200 м до 32 км. В то же время погрешность определения координат по дальности составляет около 25 метров.

Танки, БТРы и боеприпасы

Также среди трофеев — десятки танков Т-72 и Т-80 разных модификаций. Военный обозреватель Кирилл Данильченко смог распознать по фотографиям и видео в соцсетях заброшенные танки 4-й "Кантемировской" дивизии, считавшейся элитной.

Захваченные танки

Среди находок есть и экземпляры из давних времен, например этот раритетный советский танк Т-62. Он разрабатывался в 1950-х годах и получил первое в мире гладкоствольное оружие, которое сейчас почти бесполезно против современных танков из-за слабого бронепробивания.

Этому украинскому солдату в Харьковской области повезло немного больше: он сфотографировался с двумя захваченными БТР-80:

В деоккупированном Изюме СБУ удалось обнаружить целый арсенал оружия среди прочего там были противопехотные мины и различные боеприпасы.