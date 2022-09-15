По Кривому Рогу опять ударили ракетами: известно, куда попали россияне
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В четверг, 15 сентября, на 204 день полномасштабного вторжения рф в Украину россия вновь нанесла ракетный удар По Кривому Рогу (Днепропетровская область).
Об этом сообщил глава Криворожской военно-гражданской администрации Александр Вилкул в telegram. По его словам, захватчики вновь атаковали район с гидротехническими сооружениями.
"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Снова два прилета в районе гидротехнических сооружений", — написал Вилкул.
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