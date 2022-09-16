Может оказаться "новой Бучей": в освобожденном от оккупантов Изюме нашли массовое захоронение украинцев

В захоронении могут находиться тела около 440 убитых украинцев

В освобожденном от рашистов городе Изюме Харьковской области найдено массовое захоронение людей.

Об этом заявил в видеобращении по итогам 204-го дня войны президент Владимир Зеленский.

"Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм… россия повсюду оставляет смерть. И должна за это отвечать. Мир должен привлечь россию к реальной ответственности за эту войну. Сделаем все для этого", — сказал глава Украинского государства.

По его словам, необходимые процессуальные действия на месте уже начались, и 16 сентября в Изюме будут иностранные журналисты, которые предоставят о трагедии достоверную информацию.

Заявлению главы Украинского государства предшествовало появление в СМИ сообщений о том, что под Изюмом нашли массовое захоронение погибших военных ВСУ.

В частности, проект Радио Свобода и Голоса Америки, телеканал "Настоящее Время", опубликовал фотографии массовых захоронений в лесу в Изюме, полученные от украинских журналистов.

"Некоторые захоронения с крестами, на них – надписи. Где-то даже есть венки. Где-то нет ничего, только могила. Надписи: "ВСУ, 17 человек, с морга", "345", "412"", — говорится в его телеграм-канале.

Фото с места захоронения под Изюмом

Отмечается, что уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко подтвердил "Настоящему времени" подлинность снимков.

В эфире телеканала он рассказал, что оккупанты сами публиковали видео с этого захоронения в Изюме, поэтому украинские силы его искали.

"И где-то есть реестр, в котором, я думаю, они нам будут подсказывать, в каком месте они взяли это тело для захоронения. Мы сейчас работаем над этим, и я думаю, что мы эти списки найдем, и мы будем понимать, что это за человек, почему ему был присвоен номер, а не фамилия. Но есть там и фамилии, а еще там есть венки, и дата гибели там тоже есть на некоторых. Большинство, я думаю, погибли под обстрелами, мы по датам это уже поняли: люди погибли, когда они били с артиллерии по городу", — сказал Котенко.

По мнению Олега Котенко, в найденной могиле находится около 20-25 человек, которые были убиты в период со 2 апреля по 15 сентября.

В то же время начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов в комментарии Sky News назвал более страшную цифру – около 440 убитых украинцев (вероятно, он говорил о всех могилах, которые находятся в пределах захоронения).

"Могу сказать, что здесь находится одно из самых больших захоронений в одном освобожденном городе, в нем более 440 могил", — сказал он.

В Нацполиции озвучили страшные данные о захоронении под Изюмом

На вопрос, может ли он сказать, как погибли похороненные здесь люди, Болвинов ответил: "Мы знаем, что некоторые были убиты [расстреляны], некоторые погибли от артиллерийского огня, так называемых минно-взрывных травм. Некоторые погибли от авиаударов. Многие тела еще не опознаны, поэтому причины смерти будут установлены в ходе следственных действий".

Болвинов отметил, что в настоящее время идет разминирование территории, но все тела будут эксгумированы и направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, что в городе Буча Киевской области от рук российских захватчиков погиб как минимум 461 человек. Всего в городе и его окрестностях, по оценкам МВД, оккупанты убили 1137 человек.