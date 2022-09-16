Може виявитися "новою Бучею": у звільненому від окупантів Ізюмі знайшли масове поховання українців

У похованні можуть бути тіла близько 440 убитих українців

У звільненому від рашистів місті Ізюмі Харківській області знайдено масове поховання людей.

Про це заявив у відеозверненні за підсумками 204-го дня війни президент Володимир Зеленський.

"Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм… росія всюди залишає смерть. І має за це відповідати. Світ має притягнути росію до реальної відповідальності за цю війну. Зробимо все для цього ", — сказав глава Української держави.

За його словами, необхідні процесуальні дії на місці вже почалися, і 16 вересня в Ізюмі будуть іноземні журналісти, які нададуть про трагедію достовірну інформацію.

Заяві глави Української держави передувала поява у ЗМІ повідомлень про те, що під Ізюмом знайшли масове поховання загиблих військових ЗСУ.

Зокрема, проект Радіо Свобода та Голосу Америки, телеканал "Настоящее время", опублікував фотографії масових поховань у лісі в Ізюмі, отримані від українських журналістів.

"Деякі поховання з хрестами, на них – написи. Десь навіть є вінки. Десь немає нічого, тільки могила. Написи: "ЗСУ, 17 осіб, з моргу", "345", "412" ", — йдеться у повідомленні. у його телеграм-каналі.

Фото з місця поховання під Ізюмом

Зазначається, що уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олег Котенко підтвердив "Настоящему времениі" справжність знімків.

Він розповів, що окупанти самі публікували відео із цього поховання в Ізюмі, тому українські сили його шукали.

"І десь є реєстр, в якому, я думаю, вони нам будуть підказувати, де вони взяли це тіло для поховання. Ми зараз працюємо над цим, і я думаю, що ми ці списки знайдемо, і ми розумітимемо, що це за людина, чому їй було присвоєно номер, а не прізвище, але є там і прізвища, а ще там є вінки, і дата загибелі там теж є на деяких могилах — це допоможе зрозуміти, чи загинули люди тоді, коли вони били з артилерії по місту ”, — сказав Котенко.

На думку Олега Котенка, у знайденій могилі перебуває близько 20-25 осіб, які були вбиті у період із 2 квітня по 15 вересня.

Водночас начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов у коментарі Sky News назвав страшнішу цифру – близько 440 убитих українців (ймовірно, він говорив про всі могили, що знаходяться в межах поховання).

"Можу сказати, що тут знаходиться одне з найбільших поховань в одному звільненому місті, у ньому понад 440 могил ", — сказав він.

У Нацполіції озвучили страшні дані про поховання під Ізюмом

На запитання, чи може Болвінов сказати, як загинули поховані там люди, він відповів: "Ми знаємо, що дехто був убитий [розстріляний], дехто загинув від артилерійського вогню, так званих мінно-вибухових травм. Дехто загинув від авіаударів. Багато тіл ще не впізнано, тому причини смерті будуть встановлені під час слідчих дій".

Болвінов зазначив, що наразі триває розмінування території, але всі тіла будуть ексгумовані та направлені на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, що у місті Буча Київської області від рук російських загарбників загинула як мінімум 461 особа. Загалом у місті та його околицях, за оцінками МВС, окупанти вбили 1137 людей.