В оккупированном Бердянске ликвидирован "заммэра": подробности
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Информацию подтвердили оккупационные власти
Во временно оккупированном Бердянске были убиты так называемый "заместитель главы военно-гражданской администрации города" по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла избирком по проведению референдума оккупационными властями.
Как заявил представитель оккупационной администрации Владимир Рогов в своем Telegram-канале, Олег и Людмила Бойко были убиты возле своего гаража в микрорайоне Колония сегодня, 16 сентября.
"Проводятся следственные действия. Детали происшествия уточняются", — сообщает Рогов.
Обвиняет в совершенном коллаборационист "киевский режим".
Следует напомнить, что до войны Олег Бойко был действующим депутатом Бердянского городского совета, а после начал сотрудничать с российскими захватчиками.
Как сообщал "Телеграф" ранее, так называемый "генпрокурор ЛНР" был убит ударом ракеты в Луганске.