В оккупированном Бердянске ликвидирован "заммэра": подробности

Информацию подтвердили оккупационные власти

Во временно оккупированном Бердянске были убиты так называемый "заместитель главы военно-гражданской администрации города" по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла избирком по проведению референдума оккупационными властями.

Как заявил представитель оккупационной администрации Владимир Рогов в своем Telegram-канале, Олег и Людмила Бойко были убиты возле своего гаража в микрорайоне Колония сегодня, 16 сентября.

"Проводятся следственные действия. Детали происшествия уточняются", — сообщает Рогов.

Обвиняет в совершенном коллаборационист "киевский режим".

Следует напомнить, что до войны Олег Бойко был действующим депутатом Бердянского городского совета, а после начал сотрудничать с российскими захватчиками.

Как сообщал "Телеграф" ранее, так называемый "генпрокурор ЛНР" был убит ударом ракеты в Луганске.