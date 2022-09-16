В окупованому Бердянську ліквідовано "заступника мера": подробиці

Інформацію підтвердила окупаційна влада

В тимчасово окупованому Бердянську було вбито так званого "заступника голови військово-цивільної адміністрації міста" з питань житлово-комунального господарства Олега Бойка та його дружину Людмилу Бойко, яка очолювала виборчком з проведення референдуму окупаційною владою.

Як заявив представник окупаційної адміністрації Володимир Рогов у своєму Telegram-каналі, Олега та Людмилу Бойку було вбито біля свого гаража в мікрорайоні Колонія сьогодні, 16 вересня.

"Проводяться слідчі дії. Деталі події уточнюються", — повідомляє Рогов.

Звинувачує у скоєному колабораціоніст "київський режим".

Слід нагадати, що до війни Олег Бойко був діючим депутатом Бердянської міської ради, а після почав співпрацювати з російськими загарбниками.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, так званого "генпрокурора лнр" було вбито ударом ракети в Луганську.