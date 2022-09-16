"Висадка українського десанту": як окупанти залякують місцевих в Лазурному та Залізному Порту

Російські пропагандисти вигадали нову легенду про висадку ЗСУ в туристичних селах

Херсонські популярні курортні містечка та селища знаходяться під російською окупацією майже з перших днів повномасштабного вторгнення, тобто вже понад півроку вони є відрізаними від України. Спустошені пляжі та вулиці, закриті місця відпочинку — це те, як завершилося літо в Лазурному та в Залізному Порту, у місцях, куди кожного року тисячі українців приїжджали провести свої відпустки.

Росіяни продовжують активну пропаганду серед місцевого населення. Цього разу вони рознесли інформацію про те, що український морський десант намагався висадитися в Залізному Порту. Пропагандисти повідомляють, що змогли відбити наступ Збройних сил України з моря.

Проте, до кінця вони не вирішили, де саме висадився десант. Якщо для одних це сталося в Залізному Порту, то інші розповідають про відбиття наступу з Кінбурнської коси в бік села Лазурне.

Десант у Лазурному

Деякі пропагандисти так загралися з темою, що пишуть про ракетні удари з морських портів Одеси та "гумові човни ВМС США". Вони повідомляють, що українські війська нібито планують висадку тисяч піхотинців з Очакова на Херсонщину через Кінбурнську косу.

Фантастичні сценарії пропагандистів

Однак, якщо розібратися в чому справа, то спростувати легенду проросійських онлайн-медіа можна дуже просто, навіть якщо не брати до уваги різні покази щодо місця висадки десанту.

По-перше, у росіян є певні проблеми з географією. Пропагандисти пишуть, що Залізний Порт це район Лазурного, але це окреме селище. По-друге, Кінбурнська коса регулярно прострілюється ворожою артилерією, тож висадка десанту є наразі неможливою. Крім того, море зараз заміноване, узбережжя — також, влітку саме в Лазурному на міні підірвалися троє місцевих. І найочевиднішими є погодні умови, адже зараз у курортних селищах не припиняються шторми, що зробило би висадку українських військових там дуже недалекоглядною.

Українські медіа та влада вже почали розвіювати плітки. Зокрема, і речник Одеської ОВА Сергій Братчук, який пожартував про сумнівність наявності здорового глузду в росіян.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як тепер виживають курортні місця Херсонщини під російською окупацією.