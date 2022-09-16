"Высадка украинского десанта": как оккупанты запугивают местных в Лазурном и Железном Порту

Российские пропагандисты придумали новую легенду о высадке ВСУ в туристических селах

Херсонские популярные курортные городки и поселки находятся под российской оккупацией почти с первых дней полномасштабного вторжения, то есть уже более полугода они отрезаны от Украины. Опустошенные пляжи и улицы, закрытые места отдыха – это то, как завершилось лето в Лазурном и Железном Порту, в местах, куда каждый год тысячи украинцев приезжали провести свои отпуска.

Россияне продолжают активную пропаганду среди местного населения. В этот раз они разнесли информацию о том, что украинский морской десант пытался высадиться в Железном Порту. Пропагандисты сообщают, что смогли отразить наступление Вооруженных сил Украины с моря.

Однако до конца они не решили, где именно высадился десант. Если для одних это произошло в Железном Порту, другие рассказывают об отражении наступления из Кинбурнской косы в сторону села Лазурное.

Десант в Лазурном

Некоторые пропагандисты так заигрались с темой, что пишут о ракетных ударах из морских портов Одессы и "резиновые лодки ВМС США". Они сообщают, что украинские войска якобы планируют высадку тысяч пехотинцев из Очакова в Херсонскую область через Кинбурнскую косу.

Фантастические сценарии пропагандистов

Однако, если разобраться в чем дело, то опровергнуть легенду пророссийских онлайн-медиа можно очень просто, даже если не считать разные показания относительно места высадки десанта.

Во-первых, у россиян есть определенные проблемы с географией. Пропагандисты пишут, что Железный Порт это район Лазурного, но это отдельный поселок. Во-вторых, Кинбурнская коса регулярно простреливается вражеской артиллерией, поэтому высадка десанта пока невозможна. Кроме того, море сейчас заминировано, побережье — тоже, летом именно в Лазурном на мине взорвались трое местных. И наиболее очевидный момент — погодные условия, ведь сейчас в курортных поселках не прекращаются штормы, что сделало бы высадку украинских военных там очень недальновидной.

Украинские медиа и власти уже начали рассеивать сплетни. В частности, и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, пошутивший о сомнительности присутствия здравого смысла у россиян.

Ранее Телеграф сообщал о том, как теперь выживают курортные места Херсонщины под российской оккупацией.