"Генпрокурор ЛНР" уничтожен прицельным ударом: что известно

"Бавовна" произошла и в Луганске — по информации некоторых РосСМИ, коллаборационист Горенко погиб

Во временно оккупированном Луганске, в центре города, жители услышали мощный взрыв. Как сообщается, это произошло в здании так называемого "генерального прокурора лнр".

Об этом сообщило российское пропагандистское издание "РИА-Новости".

Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинский удар пришелся по его кабинету.

"Ко мне прямо в кабинет, откровенно говоря, прилетело около 5 HIMARS, мое крыло, где я находился, практически разрушено", — цитирует Стремоусова издание.

Некоторые росСМИ, такие как Telegram-канал "112" сообщают, что среди погибших — так называемый "генеральный прокурор лнр" Сергей Горенко, находившийся в здании в момент взрыва. Український журналіст Денис Казанський заявив, що разом з "генпрокурором" загинула і його заступниця Катерина Стегленко.

Издание "Интерфакс" также сообщило, что в экстренных службах самопровозглашенной "лнр" подтвердили факт гибели Горенко.

Официально эта информация не подтверждена, другие пропагандистские СМИ пишут, что он лишь ранен.

Украинский журналист Сергей Цаплиенко прокомментировал вероятную ликвидацию "генпрокурора" фактами из жизни коллаборациониста.

"Вероятно, до 2014 года был агентом российских спецслужб. Более 20 лет проработал в правоохранительной системе Украины. В 2013-2014 годах — начальник отдела расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На Донбассе это традиционно было очень "хлебное место". несколько дней до полномасштабного вторжения стрелял демонстративно, в камеру, из гаубицы по Станице Луганской, которая тогда была под контролем Украины", — сообщает журналист в своем Telegram-канале.

Видео попадания ракеты

Видео с места событий, Луганск

Новость дополняется…