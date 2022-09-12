В Новой Каховке произошел мощный взрыв: прилетело в склад боеприпасов оккупантов (фото)

Взрыв прозвучал со стороны промышленной зоны

Во временно оккупированной Новой Каховке прозвучал взрыв. Не исключается, что его причиной могло быть попадание по складу боеприпасов и техники россиян.

Как сообщает РБК-Украина, в сети появился снимок якобы прилета, на котором виден большой столб дыма предположительно в районе промышленной зоны города.

Отмечается, что согласно предварительной информации попадание пришлось на территорию завода "Сокол", которая используется оккупантами для хранения своих боеприпасов и техники.

Других деталей о происшествии пока не поступало.

Как сообщалось ранее, на фоне активного продвижения ВСУ на Харьковском направлении, ситуация в Херсонской области остается в тени. Однако там у ВСУ тоже есть свои успехи, так утром 11 сентября стало известно, что украинские военные уничтожили еще одну переправу под Новой Каховкой и заставили россиян отступить из занятых позиций.

12 сентября представители Минобороны сообщили, что с начала сентября в области было освобождено около 500 квадратных километров территории и пять населенных пунктов. При этом целые подразделения россиян обратились к украинской стороне, выразив готовность сложить оружие и перейти под эгиду международного гуманитарного права.