У Новій Каховці стався сильний вибух: прилетіло до складу боєприпасів окупантів (фото)

Вибух пролунав з боку промислової зони

У тимчасово окупованій Новій Каховці пролунав вибух. Не виключається, що його причиною могло бути потрапляння до складу боєприпасів та техніки росіян.

Як повідомляє РБК-Україна, в мережі з’явився знімок нібито прильоту, на якому видно великий стовп диму, імовірно, в районі промислової зони міста.

Зазначається, що згідно з попередньою інформацією, потрапляння припало на територію заводу "Сокіл", яка використовується окупантами для зберігання своїх боєприпасів та техніки.

Інших деталей про подію поки що не надходило.

Як повідомлялося раніше, на тлі активного просування ЗСУ на Харківському напрямку ситуація в Херсонській області залишається в тіні. Однак там у ЗСУ теж є свої успіхи, так зранку 11 вересня стало відомо, що українські військові знищили ще одну переправу під Новою Каховкою та змусили росіян відступити із зайнятих позицій.

12 вересня представники Міноборони повідомили, що з початку вересня в області було звільнено близько 500 квадратних кілометрів території та п’ять населених пунктів. При цьому цілі підрозділи росіян звернулися до української сторони, висловивши готовність скласти зброю та перейти під егіду міжнародного гуманітарного права.