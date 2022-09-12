Цілі підрозділи армії рф збираються здаватися: вже ведуть переговори

Успішний наступ ЗСУ змушує представників "другої армії світу" тікати з позицій та відмовлятися від участі у так званому "визволенні" українців

Збройні Сили України, які два тижні тому розпочали масштабний контрнаступ, отримали від окупантів, що тривали час утримували позиції на Херсонському напрямку, пропозицію розпочати перемовини. Загарбники заявили, що готові скласти зброю та перейти під егіду міжнародного гуманітарного права.

Відповідну інформацію для "24 каналу" розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, через потужний контрнаступ українських захисників, які просунулися вглиб захоплених територій на кілька десятків кілометрів, "друга армія світу" опинилася у вкрай тяжких умовах, тому цілі підрозділи росіян готові йти на переговори з українцями і здаватися, аби врятувати свої життя.

"Намагаються вести перемовини про умови того, як вони (окупанти – ред.) складуть зброю та перейдуть під егіду міжнародного гуманітарного права", — пояснила Гуменюк.

Також вона додала, що офіцерський склад вказаних підрозділів отримав завдання залишити позиції будь-яким можливим способом. Окупанти можуть повернутися назад "до своїх" або прийняти рішення скласти зброю та здатися в полон українським захисникам, відмовившись від участі у так званій "військовій спецоперації" росії.

"Є вже такі певні розхитування та деморалізація, настільки глибокі, що навіть командування усвідомлює, що їм далі рухатись немає куди", – підсумувала вона.

Раніше "Телеграф" детальніше розповідав, які населені пункти вдалося деокупувати бійцям Збройних українських сил лише за останній тиждень.

Також нагадаємо, що окупанти, побоюючись потрапити до "котла" в Ізюмі почали поспіхом залишати позиції на Харківському та Луганському напрямках.