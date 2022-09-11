Ворог втратив переправу у Новій Каховці і змушений відступати — ОК "Південь"

Загальна ситуація на південному відрізку фронту залишається дуже напруженою, але ЗСУ тримають її під контролем

За останні кілька тижнів українські військовослужбовці здійснили справжній прорив одразу за декількома напрямками, серед яких і південь. Поступово просуваючись під Херсоном, вони продовжують тримати ворога в страху і змушують його відступати з уже "насиджених" позицій. Відбувається це завдяки прицільним ударам по складах та інших скупченнях сил, а також знищенню всіх логістичних зв’язків. Так, лише за останню добу росіяни не дорахувалися чергової переправи у Новій Каховці.

Про це відрапортували представники оперативного командування "Південь" у свіжому зведенні від 11 вересня. Військові наголошують: російські окупанти намагаються втягнути ЗСУ у контрбатарейну боротьбу, уникаючи прямих сутичок. Проте дедалі частіше супротивник зазнає серйозних втрат і змушений відступати.

При цьому ворог продовжує максимально використовувати доступну йому авіацію — лише в суботу вони завдали щонайменше 20 ударів по позиціях української армії. У відповідь наші захисники десять разів підняли в небо наші літаки. Непогано "досипала" і українська артилерія – виконано понад 350 вогневих завдань.

Відомо, що завдяки цьому окупанти не дорахувалися щонайменше 80 солдатів, восьми танків, 17 броньовиків. Також у ворога поменшало на одну гаубицю "Мста-Б" та безпілотник "Орлан-10".

Успішним стало знищення одразу трьох складів — у Херсонському, Бериславському та Миколаївському районах. Важливою метою стала і поромна переправа у Новій Каховці, якої окупанти втратили остаточно. Тепер тікати з позицій разом із технікою та награбованим, вони можуть хіба що пливучи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як Новій Каховці доводиться жити в окупації під час активнішого просування ЗСУ на півдні. Люди, звичайно ж, чекають на прихід ЗСУ, але окупанти не особливо радіють подібним перспективам.