Як змінювалася лінія фронту за майже два тижні боїв: карти масштабного контрнаступу ЗСУ

Український наступ просувається на Харківщині та Херсонщині

З самого ранку 29 серпня у мережі почала з'являтися інформація про те, що Збройні сили України розпочали масштабний контрнаступ на півдні країни. Зокрема, неспішно, проте впевнено захисники батьківщини почали один за одним відбивати населені пункти у окупаційної армії росії, нещадно перемелюючи загарбників на добрива для родючої української землі. Лише за кілька днів українцям вдалося деокупувати 2500 квадратних метрів у Харківській області та відбити у росіян кілька важливих для ворога населених пунктів на Херсонському та Донецькому напрямках. Ба більше, на ранок 10 вересня, згідно з неофіційними даними, наші захисники почали нищити окупантів у багатостраждальному місті Ізюм.

Станом на ранок 29 серпня, за словами міністра оборони України Ганни Маляр, лінія фронту в Україні становить 2500 кілометрів, на 1300 з яких йдуть активні бойові дії.

Так виглядала карта із захопленими територіями 29 серпня

Вже з початком потужного контрнаступу ЗСУ, 4 вересня, українським захисникам вдалося деокупувати селище Високопілля, розташоване у Херсонській області, яке росіяни захопили 16 березня, після чого окупанти ганебно повтікали, покинувши там свою техніку і зброю. Крім того, ворог заявив про втрату Благодатівки та Любомирівки.

Українським захисникам вдалося деокупувати селища Високопілля

Вже 5 вересня ЗСУ просунулися на Луганському напрямку "на декілька сотень метрів" та вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій, що в подальшому дало їм змогу "викинути" загарбників із села Озерне у Донецькій області.

Деокупація Озерного

У Харківській області 7 вересня українські захисники отримали ще один привід для радості. Зокрема, ЗСУ просунулися впритул до міста Балаклія, після чого, на будівлі адміністрації у центрі міста замайорів синьо-жовтий стяг. Крім того, окупанти були вибиті з селищ Байрак, Нова Гусарівка, а також Вербівка.

Делкупація населених пунктів на Харківському напрямку

Вже напередодні, 9 вересня, на південь від Ізюма спостерігалося серйозне протистояння, пов’язане зі спробами росіян захопити Слов’янськ, проте марно. Водночас наступною метою для деокупації українцями Куп’янська та просування у бік Великого Бурлука. Згідно з неофіційними даними, над містом ЗСУ вже підняли український прапор, проте офіційного підтвердження цієї радісної новини поки що немає.

Що стосується Борщівки, Волохового Яру та Іванівки, за які йшли активні бої, то вони повністю деокуповані.

Окупанти відступають з Лиманського та Ізюмського напрямків

Попри намагання росії стягнути свої резерви ближче до Ізюма, українським захисникам все ж вдалося витіснити загарбників із цього стратегічно важливого населеного пункту. Станом на ранок 10 вересня, окупаційна армія росії поспіхом відступає зі своїх позицій.

Загалом, з дня початку повномасштабного контрнаступу Збройним українським силам вдалося звільнити близько тисячі квадратних кілометрів територій Батьківщини. На цьому захисники зупинятися не планують, тож впевнено просуваються вперед, знищуючи особовий склад та техніку російського ворога.

ЗСУ звільнили близько тисячі кв.км. українських територій від окупантів

Масштаби наступу ЗСУ вражають

Раніше "Телеграф" повідомляв, як виглядають карти бойових дій в Україні станом на 10 вересня.

Також нагадаємо, росія намагається поповнити сили на півдні, зігнавши на окуповані території кадировців.