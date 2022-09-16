Зеленский готов возобновить экспорт российских удобрений через Украину - но есть условие для рф (обновлено)

Украинские власти пойдут на это лишь при одном условии

В пятницу, 16 сентября, на 205 день полномасштабного вторжения рф президент Владимир Зеленский допустил экспорт российского аммиака через Украину в обмен на освобождение украинских военнопленных.

Об это глава государства заявил в интервью reuters. Зеленский сказал, что предложил данную инициативу Организации Объединенных Наций (ООН), которая предложила возобновить поставки российского аммиака в Украину, чтобы облегчить глобальную нехватку удобрений.

"Я против поставок аммиака из рф через нашу территорию и сделал бы это только в обмен на наших пленных. Именно это я предложил ООН", — завил Зеленский.

Обновлено: В кремле уже отреагировали на заявление Зеленского. Там посчитали такую идею неуместной.

"Разве люди и аммиак — это одно и то же?!" — заявил пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.

Добавим, что в пятницу Генеральная Ассамблея ООН, несмотря на протесты рф приняла резолюцию, позволяющую Зеленскому принять участие в неделе высокого уровня (20-26 сентября) в дистанционном формате.

Ранее сообщалось, что президент Украины собрал ставку главнокомандующего, на которой обсуждался вопрос деоккупации страны.

Накануне стали известны новые подробности ДТП при участии авто Владимира Зеленского. Напомним, около полуночи 15 сентября легковое авто протаранило несколько машин кортежа главы государства.