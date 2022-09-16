Зеленский собрал ставку главнокомандующего: что обсуждали

Командование украинской армией рассматривало пути дальнейшей деоккупации территорий Украины

В пятницу, 16 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждались дальнейшие шаги по деоккупации украинских территорий, которые захватили россияне.

Как сообщил Офис президента, в заседании приняли участие глава Минобороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала, командующий Силами спецопераций Виктор Хоренко, а также главы МВД, СБУ, МИД, Мининфраструктуры и Офиса президента.

Кроме того, в видеорежиме к встрече присоединялись командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий ОК "Запад" Сергей Литвинов и ОК "Юг" Андрей Ковальчук, а также секретарь СНБО Алексей Данилов.

На заседании Ставки главнокомандующего обсудили:

Последующие шаги по деоккупации территорий Украины и приняли необходимые решения;

проанализировали состояние материально-технического обеспечения подразделений;

актуализировали перечень вооружений, необходимых для продолжения освобождения украинских земель.

Напомним, что украинские военные уверенно продолжают контрнаступление на Харьковщине и Херсонщине, достигая существенных результатов. За неделю Силам обороны Украины удалось освободить от россиян десятки населенных пунктов, а на некоторых направлениях отбросить оккупантов вплотную к границе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во временно оккупированном Херсоне раздалась серия мощных взрывов в центре города. Пропагандисты после этого обвинили ВСУ в ударе по так называемой "областной администрации", где якобы находится кабинет гауляйтера Кирилла Стремоусова.