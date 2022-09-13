Война — день 202: ВСУ продолжают развивать наступление, но россияне усиливают сопротивление

Оперативно о главном 13 сентября

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину продолжается уже 202 дня. По данным украинской стороны, с начала контрнаступления ВСУ, начавшегося в начале сентября, удалось освободить почти 6 тысяч квадратных километров, что составляет почти 1% от международной признанной территории Украины (603тыс. кв км). Однако россияне, до этого в спешке бежавшие от наступающих украинских войск, начинают приходить в себя и занимать оборону. Также продолжаются и ракетные обстрелы мирных украинских городов и критической инфраструктуры.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 13 сентября, но более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 На азербайджано-армянской границе снова очень неспокойно. Местные жители сообщают о сильных взрывах и перестрелке войск двух стран с применением крупнокалиберной артиллерии.

Напомним, о событиях 10 сентября можно прочитать в сводке: "Война — день 199: ВСУ развивают успех на Харьковщине, а у россиян истерика"

А с данными за 11 сентября можно ознакомиться в материале:"Война — день 200: россияне бегут от ВСУ, Запорожская АЭС остановлена"

Что происходило в Украине 12 сентября читайте в трансляции: "Война — день 201: оккупанты в панике бегут от ВСУ, но усиливают террор мирных жителей".