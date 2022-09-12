Война — день 201: оккупанты в панике бегут от ВСУ, но усиливают террор мирных жителей

Оперативно о главном 12 сентября

Полномасштабное вторжение российских сил в Украину продолжается уже 201 день. Украинские военные продолжают выбивать оккупантов из Харьковской области и освободили более трех тысяч квадратных километров территории, а разрушение северной оси российского фронта навело панику не только на их солдат, но и на пропагандистов. Однако кремль очевидно не смог смириться с подобным унижением и продолжает терроризировать мирное население, нанося удары, в том числе, и по объектам критической инфраструктуры, чтобы оставить мирных украинцев без света и тепла.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 12 сентября, но более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:05 В результате обстрела оккупантами Днепропетровщины погибли 2 человека, 19-летняя девушка – в тяжелом состоянии.

00:00 В Харькове прогремели взрывы.

Напомним, о событиях 9 сентября можно прочитать в сводке: "Война — день 198: невероятные успехи ВСУ на фронте, смерть королевы Великобритании"

А с данными за 10 сентября можно ознакомиться в материале: "Война — день 199: ВСУ развивают успех на Харьковщине, а у россиян истерика"

Что происходило в Украине 11 сентября читайте в трансляции: "Война — день 200: россияне бегут от ВСУ, Запорожская АЭС остановлена"