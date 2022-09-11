Боясь "котла" в Изюме, оккупанты бегут с Харьковщины и Луганщины: свежие карты боев

Российские захватчики теряют позиции не только под Изюмом, но и намного дальше

Украинские защитники за последние две недели провели множество сногсшибательных операций по освобождению родной земли, однако останавливаться на достигнутом не планируют. Если этого еще не произошло, то буквально в течении следующих 48 часов они могут восстановить контроль над Изюмом на Харьковщине, а также значительно продвинуться вглубь Луганской области, прежде почти полностью оккупированной россиянами.

Больше о происходящем на фронте рассказали аналитики Института изучения войны (США). Как отмечают специалисты, ВСУ успешно справляются с разрушением северной оси российского фронта, наводя панику как на солдат армии противника, так и на кремлевских пропагандистов.

Накануне в минобороны рф заявили, будто бы ситуации на Изюмском направлении полностью контролируемая, а отступление российских военных — часть продуманного плана. Впрочем, информационное затишье, которое было весьма продолжительным после сокрушительного контрнаступления украинской армии, дает понять: в Кремле просто не были готовы к подобному прорыву обороны.

Неспособность российского руководства признать поражение вызывает немало недовольства у российских "военкоров" и обычных жителей. Пока они возмущаются в соцсетях, ВСУ сумели выйти на позиции в пределах 15-25 километров от северо-восточной границы Харьковщины с россией. Также под контролем украинцев находится западная часть Купянска и, вероятно, окраины городов Изюм и Лиман.

Пытаясь сломать сопротивление, россияне начинают быть более опасными на южном направлении фронта. Они укрепляют свои передовые позиции, хотя это не мешает украинским защитникам уничтожать их логистику и склады с боеприпасами, коих становится все меньше и меньше. Также ведутся попытки наземных атак рядом с Харьковом, Бахмутом и Донецком.

Карта боев в Украине 11 сентября

Харьковщина

Согласно официальным данным Генштаба ВСУ, за последние несколько дней наши бойцы смогли освободить от российской оккупации около 2000 квадратных километров территории. При этом аналитики ISW оценивают усилия украинской армии куда выше — более 3000 кв.км за последние пять дней, начиная с 6 сентября. Если это действительно так, то подобные цифры впечатляют — это больше, чем рф удалось захватить во всех своих операциях, начиная с апреля.

Карта боев за Харьков 11 сентября

В целом ситуации в Харьковской области весьма интересна. Если ВСУ еще не сумели этого сделать, то буквально в следующие пару суток таки восстановят контроль над Изюмом, откуда массово сбежали россияне. Это остановит продвижение оккупантов на северо-запад Донетчины вдоль трассы Е40. Этим путем захватчики планировали добраться до Славянска и Краматорска.

На окраинах Изюма ВСУ были замечены еще вечером 10 сентября. В это время российские оккупанты в спешке пытались убраться из города, отступая на левый берег Оскола. Пути к бегству для армии рф весьма тернисты, ведь наши военные максимально постарались попортить им логистику.

Также сообщается об успехах украинских бойцов в направлении Лимана и Великого Бурлука.

При этом россияне, находясь в ярости из-за проблем на фронте, продолжают обстреливать Харьков и ближайшие населенные пункты из артиллерии и крылатых ракет.

Донбасс

На Донетчине продолжаются обстрелы Северска, а также мелкие поползновения российских оккупантов по направлению к Бахмуту. Попытки атак под Майорском, Зайцево и Веселой Долиной были успешно отбиты нашими защитниками.

Карта боев на Донбассе 11 сентября

Помимо этого продолжаются бои вблизи Донецка. Россияне обстреливают пригород, пытаясь обвинить в нападении на мирных жителей украинскую армию. Также была совершены попытки наступления армии рф под Первомайском и Новомихайловкой — обе провалились.

Более пикантной является ситуация с Луганщиной. Вполне вероятно, что начиная с 10 сентября оборона захватчиков в этом регионе крупно "посыпалась". Аналитики ISW отмечают, что ВСУ удалось захватить Белогоровку и даже добраться до окраины Лисичанска.

Юг Украины

На Запорожском направлении пока особых изменений не наблюдается. Россияне продолжают обстреливать линию разграничения, а также посылать снаряды через Днепр на территорию Николаевской и Днепропетровской области. При этом украинцы без ответа врага не оставляют — зафиксированы удары по скоплениям силы противника в Пологах и Мелитополе.

Карта боев на юге Украины 11 сентября

Тем временем на Херсонщине ведутся позиционные бои. В оперативном командовании "Юг" подтверждают частичные успехи наших военных в продвижении по этом направлении, однако ни конкретной дистанции, ни населенных пунктов пока не озвучивают. В Новой Каховке же была уничтожена свежая паромная переправа, которую для своих нужд соорудили оккупанты. Вполне вероятно, что захватчики настолько отчаялись, что попытаются восстановить мост на Каховской ГЭС.

Сейчас наиболее активными являются четыре зоны на южном участке фронта: к западу от Херсона, в районе Снегиревки Николаевской области, на юго-востоке от украинских позиций на берегу Ингульца, а также южнее границы Херсонской и Днепропетровской областей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что сейчас происходит на Харьковщине, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова. Чиновник отметил, что россияне начинают бездумно раскидываться техникой и личным составом.

Также мы писали, в каких еще районах фронта ВСУ ведут свое победное контрнаступление.