Харьков подвергся серьезному обстрелу: пропал свет и вода, встало метро (фото, видео)

Ударили по объектам критической инфраструктуры

Днем в понедельник, 12 сентября, россияне нанесли очередной серьезный ракетный удар по Харькову, — уже известно по меньшей мере об одном погибшем и четверых пострадавших. Кроме того, встало метро, пропало электричество и водоснабжение.

Масштабы удара устанавливаются, но местные власти призывают харьковчан не покидать укрытия.

Заметим, что обстрел начался около 13:10, ракеты летели со стороны Белгорода, при этом не все долетели, по меньшей мере одна упала на территории россии. Также по некоторым данным могли стрелять из РСЗО.

Мэр Харькова Игорь Терехов утверждает, что были прилеты в центре города, Основянском и Киевском районах. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщает, что среди прочего попали в дорожное покрытие в Киевском районе.

Сразу после обстрела Харьковский метрополитен сообщил, что по техническим причинам работа подземки остановлена, — связано ли это с обстрелом, пока неизвестно. Люди, которые были в метро, застряли там, им пришлось пешком идти до ближайшей станции из вагона.

Местные жители публиковали видео, на котором слышно звуки обстрела:

Также публикуют фото и видео, что на месте прилетов произошел пожар:

Как сообщал "Телеграф", накануне россияне ударили по одной из крупнейших ТЭЦ Украины под Харьковом, из-за чего до утра были проблемы с электроснабжением.