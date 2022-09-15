Разрушения серьезные: по Кривому Рогу нанесли второй ракетный удар за сутки (фото)

Еще одна крылатая ракета ударила по родному городу президента

Не успел Кривой Рог оклематься от масштабной ракетной атаке по дамбе, как российские оккупанты 15 сентября нанесли новый удар по городу, — в этот раз попали по предприятию.

Информацию официально подтвердил городской голова Александр Вилкул.

Отмечается, что воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 13:01, и сразу же стало известно о взрыве в Кривом Роге, — власти сразу подтвердили ракетный удар и призвали местных жителей не покидать укрытия.

На месте взрыва стал подниматься в небо дым. Как позже объяснил Вилкул, российская ракета попала в промышленное предприятие.

"Разрушения серьезные, детальные последствия уточняются. Предварительно — без потерь", — подчеркнул Вилкул.

"Враг хочет запугать нас ежедневными тревогами и ракетами. Но у него ничего не получится. За каждый удар придет расплата", — также прокомментировал ситуацию глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Сразу после взрыва жители Кривого Рога увидели столб дыма

Судя по всему, на предприятии произошло возгорание

Напомним, что только накануне россияне ударили серией "Кинжалов" и "Искандеров" по дамбе и водоводу Кривого Рога, — из-за этого город основательно подтопило.

Как сообщал "Телеграф", спасателям пришлось и самим дополнительно подрывать дамбу в Кривом Роге, чтобы уменьшить напор воды.