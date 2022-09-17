Израиль и Сирия вновь конфликтуют, а россия активничает в Черном море: 5 новостей, которые вы могли проспать

Подборка свежих новостей, которые могли ускользнуть от вашего внимания

Утро субботы, 17 сентября, для многих выдастся выходным, несмотря на войну и другие перипетии жизни. Однако все же стоит оставаться в курсе последних новостей из жизни страны и мира, чтобы не пропустить наиболее важные и серьезные события.

Специально для этого "Телеграф" сделал подборку из пяти основных новостей за прошедшую ночь, дабы все желающие могли ознакомиться.

Ночные взрывы

В ночь на 17 сентября российские оккупанты вновь обстреливали мирные города Украины. Ракетный удар был нанесен по Харькову — жители слышали минимум два громких взрыва, в области работала артиллерия, вероятно, наша. Подробностей обстрела пока нет, также неизвестно, есть ли пострадавшие.

Уже ближе к утру взрывы раздавались в Никопольском районе. С учетом объявленной еще накануне вечером тревоги насчет вероятного артобстрела, россияне вновь могли бить по населенным пунктам с противоположной стороны реки Днепр.

Активность на границе с Беларусью

Белорусские военные продолжат проведение своих учений еще на несколько дней. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". Если ранее считалось, что активность армии соседней страны должна закончиться уже к 18 сентября, то сейчас нынешние суббота и воскресенье просто будут выходными для бойцов.

По предварительной информации, учения, в том числе в Брестской области, продлятся до 24 сентября.

Движение кораблей в Черном море

Оккупанты не забывают о психологическом давлении на украинцев с помощью флота. Только они успели увеличить количество единиц своего флота, которые используют рядом с берегами Крыма, как отвели часть из них назад в порты. По информации оперативного командования "Юг", скорее всего это произошло из-за угрозы шторма и желание защититься от вероятных попаданий со стороны. В любом случае сейчас в акватории находится сразу 11 вражеских военных судов. Четыре из них — большие десантные корабли, еще три — носители "Калибров". Ракет, к слову, насчитывается в общей сумме до 24 штук.

Обострение конфликта Израиль-Сирия

Как отмечает Reuters, в ночь на 17 сентября израильские войска ударили по аэропорту Дамаска (Сирия) с помощью авиации. Также были поражены другие важные объекты на южном направлении от столицы. Без жертв не обошлось — пятеро сирийских солдат. Также инфраструктура получила значительный урон.

Добавим, что в Минобороны Сирии утверждают: их система противовоздушной обороны смогла сбить большинство ракет, "перехватив атаку". Странно схожая риторика с российскими оккупантами на юге Украины и не только…

Байден предостерег путина

В Вашингтоне всерьез обеспокоены вероятностью применения ядерного или химического оружия со стороны рф на войне в Украине. Если это произойдет, то россия ощутит на себе все последствия подобного поступка. Диктатору владимиру путину и его окружению же светит "титул" наибольших изгоев во всем мире. С таким спичем, по информации CBS Evening News, накануне выступил президент Джозеф Байден.

"Не делайте этого. Не делайте. Не делайте. Это изменит гримасу войны (в Украине — ред.) на что-то, чего не было со времен Второй мировой", — подчеркнул политик.

Конкретных последствий Байден не озвучил, однако последовательность политики США позволяет понять, что в Белом Доме не шутят с предупреждениями.

За происходящим в Украине на протяжении дня "Телеграф" предлагает следить с помощью нашего текстового онлайна, который мы регулярно обновляем важными деталями: Война — день 206: ВСУ продолжают контрнаступление, а в освобожденных городах находят массовые захоронения.