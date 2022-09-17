Война — день 206: ВСУ продолжают контрнаступление, а в освобожденных городах находят массовые захоронения

Оперативно о главном 17 сентября

Полномасштабное российское вторжение в Украину длится уже 206 дней. ВСУ продолжают контрнаступление на Харьковском и Херсонском направлениях, однако радость от освобождения крупных населенных пунктов затмевается нахождением очередных захоронений убитых во время оккупации мирных жителей. Так в одном лишь Изюме накануне обнаружили более пяти сотен могил. Вместе с тем в оккупированных городах участились случаи взрывов, в результате которых получают ранения и гибнут топ-коллаборанты.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 17 сентября, но более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

01:00 ВСУ освободили левобережную часть Купянска.

00:00 Главы МИД Франции, Польши и Германии выступили за создание специальной миссии ЕС по обучению украинских военных

Напомним, с данными за 14 сентября можно ознакомиться в материале: "Война — день 203: наступление ВСУ на Харьковщине и Херсонщине, гарантии безопасности Украины".

Что происходило в Украине 15 сентября читайте в трансляции: "Война — день 204: ВСУ освобождают Украину, затопление Кривого Рога после обстрела".

А информация за 16 сентября доступна в сводке: "Война — день 205: войска рф терроризируют Кривой Рог и атакуют на Донбассе".