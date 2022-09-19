Война — день 208: ВСУ готовятся к новому наступлению, а в тылах россиян взрывы

Оперативно о главном 19 сентября

Российское вторжение в Украину идет уже 208 дней. Натиск оккупационных войск постепенно ослабевает на многих направлениях и пытаются в спешке закрепиться на восток от Оскола, в ожидании нового контрнаступления украинских военных, которое по словам президента Украины уже готовится. Однако военные неудачи россиян заставляют их усиливать обстрелы мирных населенных пунктов, в том числе и на Харьковщине. Вместе с тем на оккупированных территориях тоже не спокойно, а очередные взрывы продолжают лишать коллаборантов жизней.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 19 сентября, но более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:45 В Николаеве прогремели взрывы.

Напомним, информация за 16 сентября доступна в сводке: "Война — день 205: войска рф терроризируют Кривой Рог и атакуют на Донбассе".

С данными за 17 сентября можно ознакомиться в материале: "Война — день 206: ВСУ продолжают контрнаступление, а в освобожденных городах находят массовые захоронения".

О том, что происходило 18 сентября можно прочитать в трансляции: "Война — день 207: ВСУ освобождают Украину, вскрываются все новые зверства оккупантов"